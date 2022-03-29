ФАС возбудила дело против крупнейшего производителя сахара в России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против крупнейшего производителя сахара в России «Продимекс» по подозрению в незаконной координации деятельности торговых сетей, приведшей к повышению розничных цен на продукт. Об этом сообщает RT со ссылкой на ведомство.

Как отмечают в ФАС, на незаконную координацию указал анализ документов и другой информации, полученной в ходе проверок. В случае установления вины компании грозит штраф в соответствии КоАП РФ.

Фото: pixabay.com

24 марта ФАС возбудила антимонопольное дело против торговых сетей «Пятерочка» и «Магнит» из-за недопоставок сахара в магазины в Воронежской области. В связи с многочисленными обращениями граждан из-за повышения цен на сахар ведомство провело проверку, в ходе которой обнаружилось, что на складах компаний находится достаточное количество сахарного песка. При этом с 9 по 21 марта в магазинах Воронежской области зафиксировали его отсутствие.

Дарья Акимова