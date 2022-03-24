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ФАС возбудила антимонопольное дело против «Пятерочки» и «Магнита» из-за недопоставок сахара

16:18, 24.03.2022 7
ФАС возбудила антимонопольное дело против «Пятерочки» и «Магнита» из-за недопоставок сахара
Фото: realnoevremya.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила антимонопольное дело против торговых сетей «Пятерочка» и «Магнит» из-за недопоставок сахара в магазины в Воронежской области. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как отметили в ФАС, в связи с многочисленными обращениями граждан из-за повышения цен на сахар ведомство вместе с местными органами прокуратуры проверило работу распределительных центров ООО «Агроторг» («Пятерочка») и АО «Тандер» («Магнит»). В ходе проверки обнаружилось, что на складах компаний находится достаточное количество сахарного песка. При этом с 9 по 21 марта в магазинах Воронежской области зафиксировали его отсутствие.

Таким образом, компании синхронно не поставляли в магазины товар, поддерживая ажиотажный спрос, отметили в ФАС. В случае установления вины участникам сговора в соответствии с КоАП РФ грозят оборотные штрафы.

В компании Х5 Group, управляющей сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», заявили, что в ходе проверки УФАС по сахару нарушений выявлено не было. Детали будут выяснять.

Фото: pixabay.com

В середине марта ФАС начала проверку отсутствия сахара на полках магазинов. Ведомство полагало, что его отсутствие в магазинах в ряде регионов связано с ажиотажным спросом, который подогревается недобросовестными организациями. Затем в ФАС сообщили о случаях «торможения» сахара у посредников.

Дарья Акимова
БизнесРозничная торговляОбществоВласть

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комментарии 7

комментарии

  • Анонимно 16:36
    В Казани точно так же, в Пятерочке сахара нет уже много дней. Тоже надо вкатить хорошенький штраф за саботаж, это ж настоящая пятая колонна
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    Анонимно 17:16
    У нас в Клину - Московская обл. нет песка уже давно. Нигде (Пятёрочка, Ашан и другие торгаши.
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  • Анонимно 16:56
    А Вы посмотрите сколько стоит сахар на Озоне!!!
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  • Анонимно 17:04
    В ХМАО тоже
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  • Анонимно 17:07
    В Липецкой области также: в "Магните" полки практически пустые с сахаром и солью.
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  • Анонимно 17:11
    ....а сколько стоит сахар у бабок на рынке.... охренели бабки совсем, скупают и перепродают. сволочи!
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  • Анонимно 17:12
    В Московской, Челябинской и Свердловской областях та же фигня... Я сам это наблюдал на прошлой неделе...))))
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