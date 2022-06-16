В Елабуге согласовали генплан нового городского пляжа
Сегодня в Елабуге согласовали генеральный план будущего городского пляжа. Об этом «Реальному времени» рассказали в пресс-службе администрации района.
Из представленного документа следует, что пляж визуально будет разделен на три зоны: непосредственно песчаный берег, причал для катеров и зону с детскими площадками, рестораном и прокатом.
Согласно техническому проекту, длина пляжа составит 350 метров. Ширина песчаного берега составит 50 метров, в некоторых местах она будет доходить до 80 метров. Располагаться место отдыха будет на берегу рек Камы и Тоймы.
Исходя из представленного документа, общая длина насыпной дамбы, на которой будет располагаться причал для катеров, составит 220 метров. Под самой стоянкой водного транспорта сделают участок углубления дна. Песок и грунт, судя по плану, предполагается брать неподалеку — со дна реки рядом с местом швартовки катеров.
О том, что в Елабуге проектируют новое место отдыха, стало известно 1 июня. Тогда в городской администрации сообщили, что на время строительства для горожан очистят прежнее место купания на реке Криуше. Берег и дно водоема пообещали избавить от мусора, а также организовать здесь дежурство спасателей.
В конце мая на долгое отсутствие места для купального отдыха в Елабуге пожаловался читатель «Реального времени». Он рассказал, что уже имеющийся пляж несколько лет используется в качестве песчаного карьера. Об отсутствии пляжа местные жители говорили и в 2020 году.
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