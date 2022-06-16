В Елабуге согласовали генплан нового городского пляжа

Фото: пресс-служба администрации Елабужского муниципального района

Сегодня в Елабуге согласовали генеральный план будущего городского пляжа. Об этом «Реальному времени» рассказали в пресс-службе администрации района.

Из представленного документа следует, что пляж визуально будет разделен на три зоны: непосредственно песчаный берег, причал для катеров и зону с детскими площадками, рестораном и прокатом.

Согласно техническому проекту, длина пляжа составит 350 метров. Ширина песчаного берега составит 50 метров, в некоторых местах она будет доходить до 80 метров. Располагаться место отдыха будет на берегу рек Камы и Тоймы.

Технический план пляжа. Фото: пресс-служба администрации Елабужского муниципального района

Исходя из представленного документа, общая длина насыпной дамбы, на которой будет располагаться причал для катеров, составит 220 метров. Под самой стоянкой водного транспорта сделают участок углубления дна. Песок и грунт, судя по плану, предполагается брать неподалеку — со дна реки рядом с местом швартовки катеров.

О том, что в Елабуге проектируют новое место отдыха, стало известно 1 июня. Тогда в городской администрации сообщили, что на время строительства для горожан очистят прежнее место купания на реке Криуше. Берег и дно водоема пообещали избавить от мусора, а также организовать здесь дежурство спасателей.

В конце мая на долгое отсутствие места для купального отдыха в Елабуге пожаловался читатель «Реального времени». Он рассказал, что уже имеющийся пляж несколько лет используется в качестве песчаного карьера. Об отсутствии пляжа местные жители говорили и в 2020 году.

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Артём Гафаров