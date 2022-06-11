Новый пляж в Елабуге будет шириной в 350 метров и с гаванью для катеров

Фото: Ринат Назметдинов

Новый городской пляж в Елабуге расположится недалеко от причала и будет шириной в 350 метров с гаванью для катеров. Такими подробностями с «Реальным временем» поделилась начальник отдела по работе со СМИ Елабужского муниципального района Екатерина Сайбель.

Эскиза будущего места отдыха пока нет — он еще у архитектора, но некоторые подробности уже известны. Так, на первом этапе работ предстоит очистить берег от мусора и засыпать его песком. Затем предстоят работы по благоустройству пляжа: сделают тротуары, построят игровые площадки, кафе, разместят МАФы.



В пресс-службе администрации района отметили, что пляж будет отвечать запросам граждан, как в плане инфраструктуры, так и доступности — до него можно дойти пешком, если спуститься по лестнице в Елабужского городища. Деньги на его постройку будут полностью выделены из муниципального бюджета.

Фото: Ринат Назметдинов

О том, что в Елабуге проектируют новое место отдыха, стало известно 1 июня. Тогда в городской администрации сообщили, что на время строительства для горожан очистят прежнее место купание на реке Криуша. Берег и дно водоема пообещали избавить от мусора, а также организовать дежурство спасателей.

В конце мая на долгое отсутствие места для купального отдыха в Елабуге пожаловался читатель «Реального времени». Он рассказал, что уже имеющийся пляж несколько лет используется в качестве песчаного карьера. Об отсутствии пляжа местные жители говорили и в 2020 году.

Артем Гафаров