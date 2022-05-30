На летний сезон-2022 жители Елабуги остались без пляжа

Фото: читатель «Реального времени»

В Елабуге долгое время отсутствует нормальный оборудованный пляж. С такой жалобой в «Реальное время» обратился один из наших читателей.

— Уже несколько лет [пляж] используется как карьер для песка, хотя жители купаются на нем, потому что больше купаться негде. Местная администрация никак не реагирует на сообщения и просьбы жителей о решении этого вопроса, — сообщает читатель.

Фото: читатель «Реального времени»

Вместе с этим отмечается и плохое качество подъездной дороги к хоть какому-то имеющемуся пляжу. В различных группах в социальных сетях жители Елабуги уже несколько лет жалуются на отсутствие нормального пляжа.

— В Елабуге пляжа нет. Купайтесь где хотите на Каме, на Тойме, на Кривуше. Можно идти вброд через Тойму на Большое озеро, мы в молодости всегда туда ходили, на берегу песок и неглубоко, — написал один из пользователей еще в июле 2020 года (орфография и пунктуация сохранены, — прим. ред.).

«Реальное время» направило запрос в администрацию Елабужского муниципального района, чтобы прояснить эту ситуацию.

Этим летом Роспотребнадзор одобрил для купания 20 пляжей в Татарстане. В Казани татарстанцы смогут отдохнуть на пляжах «Локомотив», «Нижнее Заречье», «Комсомольский», «озеро Глубокое», «озеро Большое Лебяжье». Еще 10 городских пляжей откроются в Нижнекамске, Набережных Челнах.

По два пляжа будут доступны в Мензелинске, Мамадыше, Зеленодольске, Заинске, Лениногорске, Нурлате и Тетюшах, а также пять пляжей в Алексеевском, Агрызском, Камско-Устьинском, Ютазинском, Новошешминском районах.

Артем Гафаров