В Елабуге построят новый городской пляж — сейчас идет проектирование

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В Елабуге идет проектирование нового городского пляжа. Такой информацией с «Реальным временем» поделилась начальник отдела по работе со СМИ Елабужского муниципального района (ЕМР) Екатерина Сайбель.

Сообщается, что пляж расположится рядом с пристанью. В ближайшее время в него будут вноситься доработки с учетом пожеланий горожан, а затем проект отправят на экспертизу.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

— На время строительства нового пляжа прежнее место купания горожан на реке Криуша силами МУП «Благоустройство и озеленения города» будет приведено в порядок: берег и дно очистят от мусора, будет организовано дежурство спасателей, — сообщили в пресс-службе.

С жалобой на долгое отсутствие городского пляжа в конце мая обратился читатель «Реального времени». Он обратил внимание на то, что единственное место купания горожан уже несколько лет используется как песчаный карьер, но купание там продолжается.

Сегодня в Татарстане температура воздуха поднялась до +25 градусов, в Менделеевске и Елабуге +20..+24 градуса. Согласно прогнозу Гидрометцентра Татарстана, на этой неделе в республике ожидается теплая погода, преимущественно без осадков. Например, завтра, 2 июня, днем воздух может прогреться до +21..+27 градусов. А к концу недели синоптики прогнозируют неустойчивую погоду.



Артем Гафаров