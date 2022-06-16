Главное о коронавирусе на 16 июня: «Конвасел» в других странах, российские вакцины не производят с ноября

Фото: Ринат Назметдинов

Новые случаи COVID-19 в Татарстане

За последние сутки в Татарстане выявлено 84 случаев заражения коронавирусом. Всего на 16 июня общее количество инфицированных в республике достигло 151 728. Выздоровели за весь период 147 306 человек, в том числе 160 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 995 человек, за минувшие сутки — ноль. Госпитализировали за сутки 59 человек.

В Татарстане на 15 июня выявили 90 новых случаев заболевания коронавирусом, 54 человека оказались госпитализированы. Всего на вчерашний день официально подтверждены 151 644 случая заболевания COVID-19. Кроме того, выздоровели 249 человек, всего — 147 146. Стоит отметить, что уже более двух недель в республике общее количество смертей от коронавируса сохраняется на уровне 1 995 случаев.

Фото: Ринат Назметдинов

Менее 0,08% привитых российскими вакцинами рассказали о неожиданных побочных эффектах

За последние сутки в России выявили 3 326 новых случаев коронавируса, выздоровели 4 699 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 18 388 424 человек, а выздоровевших — до 17 810 796. За сутки болезнь унесла жизни 67 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 380 270 человек.

Первый замглавы Минпромторга России Василий Осьмаков заявил, что производство вакцин от COVID-19 в России было официально остановлено еще в ноябре из-за снижения темпов вакцинации. По его словам, сейчас на складах хранится достаточное количество препаратов — около 100 млн доз.

Эффективность российской вакцины «Спутник V» против штамма коронавируса «Омикрон» составляет 97% при ревакцинации или бустировании препаратом «Спутник Лайт». Кроме того, эффективность против всех видов госпитализаций после получения минимум одной дозы вакцины составила 85,9%. Таковы результаты исследования московской клинической больницы №67 имени Ворохобова, Центра им. Гамалеи и РФПИ.

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова рассказала, что менее 0,08% людей, привившихся российскими вакцинами от коронавируса, сообщили о нежелательных реакциях. По ее словам, все проявившиеся побочные эффекты оказались не указаны в инструкциях к препаратам.

Фото: Максим Платонов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что цены на продовольствие и энергоресурсы в мире начали расти еще задолго до событий на Украине. По ее словам, ситуация начала осложняться из-за пандемии коронавируса. Она отметила, что в качестве доказательства компании агропромышленного комплекса могут показать цифры и статистику последних лет.

Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова сообщила, что вакцину от коронавируса «Конвасел» планируется зарегистрировать в ряде других стран. Напомним, «Конвасэл» разработана Санкт-Петербургским НИИ вакцин и сывороток ФМБА и зарегистрирована Минздравом 18 марта. Препарат представляет собой эмульсию для внутримышечного введения, объем одной дозы составляет 0,5 мл.

Заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев заявил, что коронавирус позволил убедиться в исследовательских мощностях российской фарминдустрии. По его словам, в настоящее время сейчас нельзя сбавлять темпы инновационных активностей. Возможно, перераспределение рынка откроет новые места для инновационных препаратов, отметил специалист.

Фото: Ринат Назметдинов

Краснодарское управление Роспотребназора сообщило, что в регионе ослабили контроль за соблюдением масочного режима. Отмечается, что в Краснодарском крае фиксируется динамика снижения заболеваемости коронавирусом, но в тоже время рекомендация о ношении масок сохраняется для людей, страдающих хроническими заболеваниями и пожилых граждан старше 60 лет.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал, что дизайнеры приступили к разработке проекта памятника, посвященного подвигу медицинских работников в борьбе с коронавирусом, который будет установлен на Ставрополье в 2022 году. Он отметил, что с инициативой об увековечивании памяти погибших медицинских работников и медиков, внесших вклад в борьбу с коронавирусом, в регионе выступил краевой профсоюз работников здравоохранения.

Посольство России в США подвергло критике слова директора Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ) Кариссы Этьенн, касающиеся вклада Вашингтона в борьбу с пандемией. Отмечается, что глава ПАОЗ «отрапортовала о щедрости США, Канады и Испании, забыв при этом упомянуть о помощи, оказанной странам Латинской Америки Москвой». Как напомнили в дипмиссии, представители латиноамериканских государств неоднократно выражали России искреннюю благодарность за оперативное содействие в борьбе с COVID-19, а вот в отношении Вашингтона у стран региона «всегда были вопросы».

Вакцины против COVID-19 Moderna и Pfizer рекомендованы детям от шести месяцев

В мире коронавирусом нового типа на 09.20 (мск) заразились 537 354 809 человек, 6 314 405 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (85 941 735). На второй строчке — Индия (43 257 730), на третьей — Бразилия (31 611 769), на четвертой — Франция (30 175 534), на пятой — Великобритания (22 638 832).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 012 607). За ними следуют Бразилия (668 693), Индия (524 803), Россия (372 515, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (325 271).

Представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович заявила, что осложнение эпидемиологической ситуации с COVID-19 в этом году не исключено, но сроки пока нельзя спрогнозировать. По ее словам, «сам вирус меняется — он еще не занял свою экологическую нишу». Также она добавила, что процесс по признанию российской вакцины «Спутник V» не останавливался, и ВОЗ продолжает переговоры с Российским фондом прямых инвестиций.

Германия временно отменила коронавирусные ограничения на въезд в страну и возобновила прием заявлений о выдаче виз россиянам с любой целью поездки. Теперь для въезда в страну туристам не нужно предоставлять сертификат о вакцинации, справку о перенесенном заболевании или отрицательный ПЦР-тест. Уточняется, что подать заявление на визу и записаться на собеседование можно через сервисно-визовый центр компании VisaMetric.

Советник президента США по борьбе с пандемией коронавируса Энтони Фаучи сдал положительный тест на COVID-19. Отмечается, что в последние дни он не находился в контакте с американским президентом Джо Байденом или другими высокопоставленными представителями администрации США. В Национальном институте аллергии и инфекционных заболеваний сообщили, что у 81-летнего Фаучи проявляются симптомы средней тяжести, но он самоизолировался и продолжает работать в дистанционном режиме.

Фото: en.wikipedia.org

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты выделят развивающимся странам по линии международного механизма COVAX вакцины от коронавируса, предназначенные для детей в возрасте от пяти до 12 лет. Он подчеркнул, что достижение поставленной ВОЗ цели по вакцинации от коронавируса не менее 70% мирового населения потребует «скоординированных усилий от всех стран».

Кроме того, группа экспертов управления США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов одобрила использование двух вакцин против коронавируса для детей в возрасте от шести месяцев. Уточняется, что трехкомпонентная вакцина Pfizer будет использоваться для детей в возрасте от шести месяцев до четырех лет, а двухфазная Moderna — для детей в возрасте от шести месяцев до пяти лет. При этом отмечается, что «данные клинических испытаний, полученные от компаний, показывают, что каждая вакцина соответствовала критериям безопасности».

Власти Канады были вынуждены утилизировать почти 15 млн доз вакцины от коронавируса из-за истекшего срока годности. Уточняется, что уничтожены были 13,6 млн доз вакцины фирмы AstraZeneсa и около 1,2 млн доз препарата производства компании Moderna. National Post выяснила в канадском Минздраве, что страна была готова предоставить вакцины от AstraZeneca по инициативе COVAX в качестве пожертвования для других стран, но дозы лежали на складах производителя с июля 2021 года, и их срок годности истек.

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Пресс-служба правительства Великобритании сообщила, что советник премьер-министра Кристофер Гейдт сделал объявление об отставке на фоне скандала с ковид-вечеринками. Британская газета Telegraph отмечает, что советник Джонсона по этике подал в отставку через день после заявления о том, что штраф за участие в вечеринке во время локдауна представляет собой нарушение министерского кодекса.

Министр ответных мер по COVID-19 в Новой Зеландии Аеша Веррал сообщила, что страна отменяет требование об обязательном предполетном тестировании на коронавирус для прибывающих в страну с 21 июня. Она отметила, что к настоящему моменту большинство стран уже отменили правила об обязательном предполетном тестировании и туристам становится все сложнее выполнять его, а «доступность и стоимость прохождения теста становятся препятствием для людей, намеревающихся поехать в Новую Зеландию».

Суточный прирост пациентов с повышенной температурой в КНДР второй день подряд не превышает 30 тысяч человек. Так, за прошлый день медики выявили 26 тысяч инфицированных. Об этом сообщило агентство Ренхап со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи. Кроме того, общее число жителей КНДР с симптомами лихорадки с конца апреля на фоне распространения коронавируса превысило 4,55 млн человек. Из них около 4,51 млн поправились, еще 46 тысяч проходят лечение.

Максим Кокунин