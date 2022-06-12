В России впервые выявили разновидность штамма «омикрон» BA.4

Фото: Максим Платонов

В России впервые выявили вариант «омикрон»-штамма коронавируса BA.4. Об этом рассказал завлабораторией центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

— В базу VGARus, разработанную ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, депонирован геном вируса SARS-CoV-2, относящийся к субварианту «омикрона» BA.4. Первый образец внесен НИИ гриппа имени Смородинцева, еще один — ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, — приводит ТАСС его слова.

Фото: Максим Платонов

По словам Хафизова, сейчас в России преобладает штамм BA.2 и его дочерние разновидности. Они составляют примерно 95% от всех заражений коронавирусом в стране.

— Несколько недавно опубликованных исследований показали, что варианты вируса, известные как BA.4 и BA.5, чуть более трансмиссивны, чем ранние формы «омикрона», — заключил эксперт.



Артем Гафаров