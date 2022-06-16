Белорусский «МТЗ-Холдинг» будет производить запчасти для КАМАЗа

ПАО «КАМАЗ» и ОАО «Минский завод шестерен» договорились о сотрудничестве в сфере производства автокомпонентов. Об этом сообщает пресс-служба челнинского холдинга.

Минский завод должен освоить ряд позиций: шестерни для автомобилей КАМАЗ, коробки переключения передач КПП «154 КАМАЗ», а также детали для редуктора моста.

Фото: kamaz.ru

В конце мая вице-премьер Юрий Борисов сообщал, что до конца текущего года КАМАЗ сможет испортозаместить почти все необходимые компоненты своей последней разработки — грузовика К5. Он уточнил, что производство К5 уже встало и выпускается только ограниченной партией примерно в 3—5 тысяч автомобилей. Импортозаместить все компоненты планируется до конца года, а уже с 2023 года — нарастить объемы производства этой модели.

В июне челнинское автопредприятие попало под санкции Евросоюза. Ограничительные меры ввели на фоне использования техники КАМАЗ в специальной военной операции на Украине.

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Татьяна Леухина