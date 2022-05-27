КАМАЗ до конца года импортозаместит почти все компоненты в грузовике К5

До конца текущего года КАМАЗ сможет испортозаместить почти все необходимые компоненты своей последней разработки — грузовика К5. На эти цели выделено 30 млрд рублей, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.



Он указал, что производство К5 уже встало и выпускается только ограниченной партией в примерно 3-5 тысяч автомобилей. Импортозаместить все компоненты планируется до конца года, а уже с 2023 года нарастить объемы производства этой модели.

Фото: kamaz.ru

Выпуск грузовиков серии К5 стартовал в 2021 году. В январе 2023 года планировалось приступить к их сборке без участия иностранных партнеров, сообщает ТАСС.

В апреле производство грузовиков на мощностях ПАО «КАМАЗ» в апреле снизилось на 14,8% — до 3,8 тыс. машинокомплектов. Это объясняется ранее принятым решением о снижении суточного темпа конвейера до 180 единиц в сутки, основываясь на ситуации на рынке и недопущении затоваривания складов компании.

Маргарита Головатенко