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В Татарстане за сутки зафиксировали 84 случая заражения коронавирусом

11:39, 16.06.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане за сутки зафиксировали 84 случая заражения коронавирусом
Фото: Максим Платонов

В Татарстане впервые с начала 2022 года зарегистрировали менее 90 случаев COVID-19 за сутки — его выявили у 84 человек. С начала пандемии в республике зафиксировали 151 728 случаев заражения коронавирусом.

Госпитализировали еще 59 татарстанцев. Выписали в связи с выздоровлением от COVID-19 за последние сутки 160 человек. В общей сложности вылечились 147 306 жителей республики.

За последние сутки новых случаев смерти от коронавируса в Татарстане не зарегистрировали. С начала пандемии COVID-19 унес жизни 1 995 жителей республики, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Фото: realnoevremya.ru

Актуальная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на утро 16 июня читайте в подборке интернет-газеты.

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Татьяна Демина
ОбществоМедицина Татарстан

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