В России выявили 3 326 новых случаев COVID-19

Фото: Максим Платонов

В России за последние сутки подтвердились 3 326 новых случаев коронавируса. С начала пандемии в стране зарегистрировали 18 388 424 заразившихся человека.

Госпитализировали с коронавирусом еще 1 442 россиянина. Это на 27,5% меньше по сравнению с 15 июня, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Выписали в связи с выздоровлением за минувшие сутки 4 699 пациентов. С начала пандемии от коронавируса вылечились 17 810 796 россиян.

Умерли от коронавируса еще 67 жителей России. В общей сложности COVID-19 стал причиной смерти 380 270 россиян.

Актуальная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на утро 16 июня читайте в подборке интернет-газеты.



Татьяна Демина