Гинцбург считает, что в России нужно создавать вакцину от оспы обезьян

В России нужна вакцина против оспы обезьян так как число выявленных случаев заражения в мире растет. Об этом заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

— Никто на сегодняшний день не может объяснить, почему ни с того ни с сего данная инфекция была только на Африканском континенте, а сейчас она распространилась по всему миру, и списывать это только на нетрадиционные связи, это хорошо, но, боюсь, это скоро не будет единственным объяснением, — приводит ТАСС его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Согласно методическим рекомендациям Роспотребнадзора, вакцинация против натуральной оспы, предположительно, обеспечивает защиту от оспы обезьян. Сейчас в России зарегистрировано три препарата от натуральной оспы. Директор центра Александр Гинцбург заявил, что Центр им. Гамалеи при необходимости и соответствующем запросе может разработать вакцину против натуральной оспы за 3—7 месяцев.

На прошлой неделе министр здравоохранения страны Михаил Мурашко сообщал, что в России проводят испытания новой вакцины против оспы. С 13 мая по 2 июня в мире подтверждено 780 случаев заболевания вирусом. В Роспотребнадзоре заверяли, что риски завоза оспы обезьян в Россию есть, однако они невелики.

Татьяна Леухина