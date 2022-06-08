Мурашко сообщил, что в России тестируют новую вакцину против оспы

В России проводят испытания новой вакцины против оспы. Об этом рассказал министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

Также тестируются лекарства от оспы, пишет «РИА Новости». Мурашко заявил, что на сегодняшний день перед странами Шанхайской организации сотрудничества, куда входит и Россия, стоит задача выработать единый подход к реагированию на новые угрозы и вызовы. К их числу министр отнес вирус оспы обезьян.

Напомним, в мире распространяется оспа обезьян. С 13 мая по 2 июня подтверждено 780 случаев заболевания вирусом. В Роспотребнадзоре заверяли, что риски завоза оспы обезьян в Россию есть, однако они невелики.



По данным Всемирной организации здравоохранения, оспа обезьян — вирусное заболевание, передающееся человеку от животных. Его симптомы схожи с клиническими проявлениями натуральной оспы, но течение болезни обычно менее тяжелое.

Татьяна Демина