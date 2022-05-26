В Роспотребнадзоре сообщили, что риски завоза оспы обезьян в страну есть, но они невелики

Риски завоза оспы обезьян в Россию есть, однако они невелики. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, на сегодняшний день основная задача — это недопущение рисков распространения заболевания внутри страны. Необходимости в вакцинации населения России от инфекции нет, передает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В то же время Попова напомнила о необходимости защищать собственное здоровье. Она рекомендовала чаще мыть руки, надевать маску в местах массового скопления людей, в особенности в той стране, где случаи заболевания оспой обезьян уже выявлены.

Недавно глава Роспотребнадзора рассказала, что в России еще 5—7 лет назад зарегистрировали ПЦР тест-систему для обнаружения различных вирусов оспы. По ее словам, при необходимости данный метод может в течение нескольких часов определить наличие заболевания.



Диана Жиленкова