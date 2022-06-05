В ВОЗ сообщили о 780 подтвержденных случаях заболевания оспой обезьян

С 13 мая по 2 июня текущего года в мире подтвердили 780 случаев заболевания оспой обезьян. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения.

По данным ВОЗ, заражения зафиксировали в 27 странах, которые не являются эндемичными для данного заболевания, передает ТАСС.



Фото: realnoevremya.ru

Эпидемия оспы обезьян может произойти в том случае, если заболевание начнет передаваться воздушно-капельным путем, считает специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов. По его словам, такой вариант событий возможен в результате мутации инфекции.

О том, что оспа обезьян обладает пандемическим потенциалом, заявлял недавно врач-терапевт Алексей Водовозов. Предполагается, что в самом начале цепочки распространения инфекции были в том числе половые контакты.

Диана Жиленкова