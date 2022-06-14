В МЧС по Татарстану сообщили о ликвидации открытого горения в Алафузовском театре

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

В ГУ МЧС по Татарстану сообщили, что пожарные ликвидировали открытое горение здания Алафузовского театра на ул. Гладилова, 49 в Казани, где находится арт-резиденция «Созвездие-Йолдызлык».

По данным ведомства, пожар потушили в 17.54. На это ушло больше шести часов. Сообщение о возгорании поступило в 11.38.

В МЧС добавили, что причину пожара установят дознаватели Государственного пожарного надзора. В рамках проверки они исследуют все вопросы в части соблюдения требований пожарной безопасности и примут меры уголовно-процессуального воздействия. В случае установления фактов нарушений требований пожарной безопасности применят меры административного наказания.

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

По данным ГУ МЧС России по Татарстану, произошло возгорание в чердачном помещении с переходом на кровлю. Самостоятельно эвакуировались порядка 80 человек. Пострадавших нет. Людей в здании не осталось. К тушению привлекли 85 человек и 24 единицы техники.



Прокуратура Казани уже организовала проверку по факту возгорания здания театра. Надзорное ведомство с участием специалистов оценит соблюдение требований пожарной безопасности и при наличии оснований примет меры реагирования.

Дарья Акимова