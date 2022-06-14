В Нижнекамске появится новая детская поликлиника

Фото: Олег Тихонов (архив)

Новую детскую поликлинику в Нижнекамске построят в 49-м микрорайоне. Об этом рассказал главный врач Детской городской больницы с перинатальным центром Рамиль Хамидуллин.

По его словам, строительство в Нижнекамске детской поликлиники одобрено Министерством здравоохранения Татарстана. Проект хотят включить в федеральную программу. Необходимые для этого документы уже направлены в Москву.

Фото: e-nkama.ru

Ожидается, что новая детская поликлиника позволит повысить доступность медицинской помощи жителям новых микрорайонов Нижнекамска, где проживает много молодежи и детей, сообщает пресс-служба главы Нижнекамского района.

В прошлом году в Нижнекамске провели капитальный ремонт в операционном, реанимационном, хирургическом отделениях детской городской больницы. Для персонала больницы оборудовали коридор с пропускной системой. В больнице установили новое оборудование: передаточное окно с бактерицидными лампами, операционные лампы, которые управляются с помощью дистанционного пульта, раздвижные двери, оборудованные сенсорными датчиками, хирургические консоли, установленные на потолке.



Татьяна Демина