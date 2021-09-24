В детской больнице Нижнекамска завершается капремонт

В Нижнекамске завершается капитальный ремонт в операционном, реанимационном, хирургическом отделениях детской городской больницы города. Уже в октябре там планируют начать работу, сообщается на сайте исполкома города.

До ремонта в больнице ежедневно оперировали 10 детей. Благодаря новому установленному оборудованию поток может увеличиться.

Фото: e-nkama.ru

Для персонала больницы оборудовали коридор с пропускной системой. В больнице установили новое оборудование: передаточное окно с бактерицидными лампами, операционные лампы, которые управляются с помощью дистанционного пульта, раздвижные двери, оборудованные сенсорными датчиками, хирургические консоли, установленные на потолке. Новые технологии обеспечивают полную стерильность помещений.

Палаты для пациентов рассчитаны на трех человек. До конца недели сюда завезут мебель.

В сентябре в поликлинике №1 Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы установили новое оборудование в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения — это маммограф и флюорограф за 16 миллионов рублей.



Ольга Шагиева