КАМАЗ поставил Санкт-Петербургу 364 газомоторных автобуса
ПАО «КАМАЗ» передало транспортному предприятию Санкт-Петербурга АО «Третий парк» 364 новых газомоторных автобуса НефАЗ. Об этом сообщили в челнинской компании.
Северная столица России получила 303 автобуса на сжиженном природном газе и 61 автобус на компримированном природном газе.
Автобусы оборудованы современной системой оплаты проезда и зарядки для мобильных устройств, кондиционерами и информационными медиакомплексами. Партия выполнена в фирменном лазурном цвете.
Летом прошлого года сообщалось, что в 2022 году в Москве начнут тестировать первый водородный электробус челнинского КАМАЗа. При его использовании выделяются только пар и тепло. Такой электробус будет экономичен — заправлять его нужно один раз в сутки.
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