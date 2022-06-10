КАМАЗ поставит в Москву 22 электробуса новой модификации

Фото: ПАО "КАМАЗ"

Челнинский ПАО «КАМАЗ» поставит в Москву 22 электробуса новой модификации КАМАЗ-6282. Из них 14 передали на этой неделе, остальные пополнят автопарки столицы до конца июня.

— У этих электробусов, которые в самое ближайшее время выйдут на улицы города Москвы, увеличенная дальность хода — свыше 80 км, а также полностью электрический отопитель, — рассказал гендиректор ГУП «Мосгортранс» Николай Асаул. Он обратил внимание, что транспорт не делает выбросов в атмосферу.

В обновленных электробусах КАМАЗ-6282 водитель сможет регулировать температуру в своей кабине отдельно от пассажирского салона. они оборудованы адаптивным светом — он будет меняться от холодного к теплому в зависимости от времени суток.

В салоне электробуса установлен четвертый валидатор для оплаты проезда. Увеличены передний указатель маршрута и номер маршрута. Также упрочнено напольное покрытие, сообщает пресс-служба ПАО «КАМАЗ».

Фото: mosgortrans.ru

Модифицированные электробусы должны выйти на московские маршруты уже в этом месяце. На сегодняшний день на линиях Москвы курсирует тысяча электробусов, из которых 750 — сборки КАМАЗа. Ежедневно они перевозят около 400 тысяч пассажиров по 72 маршрутам.

О том, что конструкторы научно-технического центра КАМАЗа создали новую модель электробуса, стало известно в январе 2022 года. Сообщалось, что ее выпуск начнется уже в этом году.



Татьяна Демина