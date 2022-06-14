Пушилин сообщил, что ДНР запросила дополнительные союзнические силы у России

Фото: кадр видео Минобороны России

Донецкая Народная Республика запросила у России дополнительные союзнические силы из-за увеличения обстрелов Донецка украинскими войсками. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин.

По его словам, Киев «в буквальном смысле слова перешел все грани». Украинские военные используют запрещенные методы ведения войны, обстреливают спальные и центральные района Донецка, а также другие города республики, пишет «РИА Новости».

Фото: denis-pushilin.ru

У них остается достаточное количество оружия для нанесения огневых ударов по населенным пунктам. Пушилин сообщил об обстреле роддома в Донецке.

Вчера обстрелу подвергся многолюдный рынок в центре Донецка. По предварительным данным, погибли пять человек, в том числе ребенок. Больше десяти мирных жителей оказались ранены. Уничтожены несколько торговых точек. Следком России возбудил уголовное дело по статье «жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов» (ч. 1 ст. 356 УК РФ).



Татьяна Леухина