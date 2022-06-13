Следком России возбудил уголовные дела по факту обстрела ВСУ рынка в Донецке

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов» (ч. 1 ст. 356 УК РФ) по факту обстрела ВСУ рынка в Буденновском районе Донецка. Об этом сообщает RT со ссылкой на ведомство.

По информации СК, сегодня украинские военные произвели прицельный артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры. В результате погибли женщина 1972 года рождения, мужчина 1979 года рождения и ребенок 2011 года рождения. Ранены — не менее 10 мирных жителей, повреждены девять жилых домов.



Кроме того, возбуждено еще два дела по ч. 1 ст. 356 УК РФ в отношении ряда военнослужащих ВСУ. С 12 по 13 июня они отдавали и исполняли приказы о прицельных артиллерийских обстрелах в городах Донецк, Горловка, Ясиноватая, Докучаевск, Енакиево и пгт. Новодонецкое ДНР, а также в городе Кременная и населенных пунктах Приволье и Криничное ЛНР. В результате 12 мирных жителей получили ранения, повреждено около 30 домов и объектов гражданской инфраструктуры, в том числе здание детского сада.

Фото: Максим Платонов (архив)

Сегодня днем в СК заявили, что займутся установлением всех обстоятельств обстрела рынка в Донецке. Об этом сообщил глава правительства ДНР Ян Гагин.

Дарья Акимова