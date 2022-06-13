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Следком России установит обстоятельства обстрела рынка в центре Донецка

16:59, 13.06.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Следком России установит обстоятельства обстрела рынка в центре Донецка
Фото: Максим Платонов (архив)

Следственный комитет России займется установлением всех обстоятельств сегодняшнего обстрела рынка в Донецке. Об этом сообщает RT со ссылкой на ведомство.

По словам главы правительства ДНР Яна Гагина, обстрелу подвергся многолюдный рынок в центре Донецка. По предварительным данным, погибли пять человек, в том числе ребенок. Больше десяти мирных жителей оказались ранены. Уничтожены несколько торговых точек.

Фото: sledcom.ru

На днях сообщалось, что Следом изучит данные, озвученные Минобороны России о том, что Киев прибегает к продовольственному терроризму против своего народа. Боевики украинских нацбатальонов, покидая захваченные территории и не желая оставлять запасы зерна жителям Мариуполя, специально подожгли крупное зернохранилище в городском морском порту. В результате сгорело более 50 тысяч тонн зерна.

Дарья Акимова
Происшествия

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