Следком России установит обстоятельства обстрела рынка в центре Донецка

Фото: Максим Платонов (архив)

Следственный комитет России займется установлением всех обстоятельств сегодняшнего обстрела рынка в Донецке. Об этом сообщает RT со ссылкой на ведомство.

По словам главы правительства ДНР Яна Гагина, обстрелу подвергся многолюдный рынок в центре Донецка. По предварительным данным, погибли пять человек, в том числе ребенок. Больше десяти мирных жителей оказались ранены. Уничтожены несколько торговых точек.



Фото: sledcom.ru

На днях сообщалось, что Следом изучит данные, озвученные Минобороны России о том, что Киев прибегает к продовольственному терроризму против своего народа. Боевики украинских нацбатальонов, покидая захваченные территории и не желая оставлять запасы зерна жителям Мариуполя, специально подожгли крупное зернохранилище в городском морском порту. В результате сгорело более 50 тысяч тонн зерна.



Дарья Акимова