В Татарстане на прошлой неделе заболеваемость коронавирусом упала на 11%

Фото: Максим Платонов

В Татарстане с 6 по 12 июня зарегистрировали 719 случаев заражения COVID-19. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость в республике упала на 11,4%, подсчитало «Реальное время» на основе данных портала стопкоронавирус.рф.

С 30 мая по 5 июня в Татарстане зарегистрировали 811 случаев заболевания COVID-19. С 23 по 29 мая число выявленных случаев коронавируса составляло 1 003.

Фото: Максим Платонов

За минувшие сутки в Татарстане зафиксировали 95 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии COVID-19 заболел 151 461 житель республики.

Актуальная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на утро 13 июня читайте в подборке интернет-газеты



Татьяна Демина