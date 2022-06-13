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В Татарстане на прошлой неделе заболеваемость коронавирусом упала на 11%

14:35, 13.06.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане на прошлой неделе заболеваемость коронавирусом упала на 11%
Фото: Максим Платонов

В Татарстане с 6 по 12 июня зарегистрировали 719 случаев заражения COVID-19. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость в республике упала на 11,4%, подсчитало «Реальное время» на основе данных портала стопкоронавирус.рф.

С 30 мая по 5 июня в Татарстане зарегистрировали 811 случаев заболевания COVID-19. С 23 по 29 мая число выявленных случаев коронавируса составляло 1 003.

Фото: Максим Платонов

За минувшие сутки в Татарстане зафиксировали 95 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии COVID-19 заболел 151 461 житель республики.

Актуальная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на утро 13 июня читайте в подборке интернет-газеты

Татьяна Демина
ОбществоМедицина Татарстан

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