За сутки в Татарстане зафиксировали 95 случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в Татарстане зафиксировали 95 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии COVID-19 заболел 151 461 житель республики.
Госпитализировали за сутки 20 татарстанцев. Вылечились от коронавируса еще 52 человека. Всего в связи с выздоровлением выписали 146 855 жителей региона, сообщает федеральный оперштаб.
За последние сутки в Татарстане новых случаев смерти от коронавируса не зарегистрировано. С начала пандемии в республике от COVID-19 умерли 1 995 человек.
В Татарстане с конца прошлого месяца не фиксируют новых случаев смерти от COVID-19. Последний раз о них сообщалось 25 мая — умерли два человека.
Актуальная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на утро 13 июня читайте в подборке интернет-газеты.
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