За сутки в Татарстане зафиксировали 95 случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в Татарстане зафиксировали 95 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии COVID-19 заболел 151 461 житель республики.



Госпитализировали за сутки 20 татарстанцев. Вылечились от коронавируса еще 52 человека. Всего в связи с выздоровлением выписали 146 855 жителей региона, сообщает федеральный оперштаб.

За последние сутки в Татарстане новых случаев смерти от коронавируса не зарегистрировано. С начала пандемии в республике от COVID-19 умерли 1 995 человек.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане с конца прошлого месяца не фиксируют новых случаев смерти от COVID-19. Последний раз о них сообщалось 25 мая — умерли два человека.

Актуальная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на утро 13 июня читайте в подборке интернет-газеты.



Дарья Акимова