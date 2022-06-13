Главное о коронавирусе на 13 июня: свирепая вспышка COVID-19 в Пекине, скрытая атака SARS-CoV-2 на человека

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Заболеваемость коронавирусом в Татарстане продолжает снижаться

За последние сутки в Татарстане выявлено 95 случаев заражения COVID-19. Всего на 13 июня общее количество инфицированных в республике достигло 151 461. Выздоровели за весь период 146 855 человека, в том числе 52 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 995 человек, за минувшие сутки — ни одного. Госпитализировали еще 20 татарстанцев.

В конце прошлой недели в Татарстане росло число госпитализаций пациентов с коронавирусом. Так, 10 июня сообщалось, что в больницы попали 37 жителей республики, 11 июня — уже 41. В воскресенье, 12 июня, сообщалось о 45 госпитализированных татарстанцах.

Фото: Максим Платонов

В Татарстане на прошлой недели четко сформировалась тенденция на снижение заболеваемости COVID-19. В минувшие выходные в республике зарегистрировали меньше 100 новых случаев заражения — по 98 инфицированных 11 и 12 июня.

Вопрос о происхождении COVID-19 может остаться открытым навсегда

За последние сутки в России зарегистрировали 2 996 новых случая коронавируса, выздоровели 3 684 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 18 379 583 человек, а выздоровевших — до 17 798 245. За сутки болезнь унесла жизни 56 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 380 076 человек.

Вероятность лабораторного происхождения коронавируса нельзя исключить полностью, уверен специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог и доктор медицинских наук Владислав Жемчугов. По его мнению, вопрос появления COVID-19 останется открытым навсегда. О лабораторном происхождении получится узнать, если создатель SARS-CoV-2 сам в этом не признается, считает Жемчугов.

Фото: Максим Платонов (архив)

«Встретившись единожды, вторая и третья встречи будут протекать более безболезненно», — охарактеризовал повторные заражения коронавирусом руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог, кандидат медицинских наук Павел Волчков. Сигналом об очередной атаке SARS-CoV-2 на организм человека может быть першение в горле. по словам специалиста, так иммунная система активируется, чтобы «локализовать путь входа».

Павел Волчков также заявил, что в России «огромное число людей, которые уже переболели, и не один раз». По его словам, некоторые из них даже не не отдавали себе отчет, что заразились COVID-19 в третий раз, потому что заболевание протекает в легкой форме, как ОРВИ.

Фото: Максим Платонов

Новой волны коронавируса в России не предвидится, считает вирусолог Павел Волчков. Ей «неоткуда взяться», — утверждает он. Подъема заболеваемости специалист не прогнозирует, так как многие россияне переболели COVID-19, и пока не появилось штамма вируса, который мог бы вызвать вспышку инфекции. «Суть заключается в том, что российскую популяцию пока удивить нечем», — подытожил он.

С коронавирусом за минувшие сутки госпитализировано 724 человека. Это на 11,6% меньше по сравнению с 12 июня.

За последние сутки в России сделали 93 тысячи тестов на COVID-19. Всего, по данным Роспотребнадзора, в стране проведено свыше 296,3 миллиона лабораторных исследований на коронавирус.

Фото: Максим Платонов

Впервые за два года за неделю от коронавируса в мире умерли менее 10 тысяч человек

В мире коронавирусом нового типа на 09.20 (мск) заразились 535 261 921

человека, 6 309 439 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (85 515 795). На второй строчке — Индия (43 230 101), на третьей — Бразилия (31 456 865), на четвертой — Франция (29 946 603), на пятой — Германия (26 809 245).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 011 275). За ними следуют Бразилия (668 110), Индия (524 771), Россия (668 110, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (325 194).

В Пекина произошла вспышка коронавируса в баре Heaven в районе Чаоян. Власти китайской столицы назвали ее «свирепой по своим масштабам и концентрированности». По их словам, контролировать и осуществлять профилактику этой вспышки сложнее, чем прошлой, которая произошла на рынке Синьфади.



Фото: Ринат Назметдинов (архив)

За минувшую неделю в мире коронавирус стал причиной смерти 9,6 тысяч человек. Это минимум с весны 2020 года. В США пятую неделю из-за COVID-19 уходят из жизни около 1,5 тыс. человек — это самый высокий показатель в мире.

В Казахстане с начала пандемии коронавирусом заразились более 1,3 миллиона человек. Выздоровели за это же время более 1,92 миллиона жителей. Умерли от COVID-19 более 13,6 тыс. казахстанцев.



Татьяна Демина