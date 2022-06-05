В Татарстане на этой неделе заболеваемость коронавирусом снизилась почти на 20%

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане на этой неделе заболеваемость COVID-19 по сравнению с предыдущими семью днями снизилась на 19,2%, подсчитало «Реальное время» на основе данных портала стопкоронавирус.рф. Всего на 5 июня в республике зарегистрировано 150 647 случаев заражения инфекцией.

С 30 мая по 5 июня в Татарстане выявили 811 заболевших коронавирусом. За неделю с 23 по 29 мая число выявленных случаев COVID-19 составляло 1 003.



Выписали в связи с выздоровлением с 30 мая по 5 июня 958 татарстанцев. На прошлой неделе число вылечившихся составило 1 174. Всего с начала пандемии коронавируса в республике выздоровели 146 005 жителей.

Фото: Максим Платонов

Актуальная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на утро 5 июня читайте в подборке интернет-газеты.



Татьяна Демина