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В Татарстане на этой неделе заболеваемость коронавирусом снизилась почти на 20%

13:18, 05.06.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане на этой неделе заболеваемость коронавирусом снизилась почти на 20%
Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане на этой неделе заболеваемость COVID-19 по сравнению с предыдущими семью днями снизилась на 19,2%, подсчитало «Реальное время» на основе данных портала стопкоронавирус.рф. Всего на 5 июня в республике зарегистрировано 150 647 случаев заражения инфекцией.

С 30 мая по 5 июня в Татарстане выявили 811 заболевших коронавирусом. За неделю с 23 по 29 мая число выявленных случаев COVID-19 составляло 1 003.

Выписали в связи с выздоровлением с 30 мая по 5 июня 958 татарстанцев. На прошлой неделе число вылечившихся составило 1 174. Всего с начала пандемии коронавируса в республике выздоровели 146 005 жителей.

Фото: Максим Платонов

Актуальная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на утро 5 июня читайте в подборке интернет-газеты.

Татьяна Демина
ОбществоМедицина Татарстан

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