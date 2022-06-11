В Херсоне начнутся первые пенсионные выплаты в рублях

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что в скором времени пенсионеры Херсона получат первые выплаты в рублях. Об это сообщает ТАСС.

— Сейчас прорабатывается механизм, каким образом социальные выплаты достигнут получателя. В пунктах гуманитарной помощи в ближайшие дни будут находиться работники, волонтеры, которые будут всем пенсионерам по предъявлении пенсионного удостоверения выплачивать первую единовременную пенсионную выплату, — сказал он.

По его словам, сумма единоразовой выплаты составляет 10 тысяч рублей. Пока средства предоставляются только наличными.

Отмечается, что в других населенных пунктах региона выплаты начались еще весной. Однако в Херсоне организовать это было гораздо сложнее, так как здесь больше жителей. В мирное время в региональном центре было порядка 350 тысяч жителей, сейчас часть из них временно уехала, но в городе остаются не менее 250 тысяч человек.

Фото: wikipedia.org

Ранее стало известно, что сегодня в Мелитополе и Херсоне выдали первые российские паспорта. Отмечается, что их получили 25 человек. Всего по состоянию на 6 июня документы на получение гражданства России подали более 70 тысяч человек в Запорожской области. В регионе пока работает только один центр по приему документов на оформление гражданства, он расположен в Мелитополе.



Максим Кокунин