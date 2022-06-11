В Мелитополе и Херсоне выдали первые российские паспорта

Фото: Максим Платонов (архив)

В Мелитополе и Херсоне выдали первые российские паспорта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военно-гражданские администрации Запорожской и Херсонской областей.

Отмечается, что российские паспорта получили 25 жителей Херсона.

— Все наши товарищи-херсонцы хотят получить как можно скорее паспорт и гражданство, — заявил глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо.

Ранее стало известно, что по состоянию на 6 июня документы на получение гражданства России подали более 70 тысяч человек в Запорожской области. В регионе пока работает только один центр по приему документов на оформление гражданства, он расположен в Мелитополе.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Вчера стало известно, что Минцифры России приостановило проект выдачи цифровых паспортов на неопределенный срок. Выдавать их в виде смарт-карты и приложения с QR-кодом планировалось с начала 2023 года в Москве, Московской области и Татарстане.

Отмечается, что стоимость цифрового паспорта должна была составить 1 тысячу рублей, в то время как цена бумажного — 300 рублей. Эта сумма стала одной из причин заморозки проекта. По мнению источников издания, это могло вызвать большой резонанс в обществе. Если жители Москвы могли бы заплатить за него, то в регионах люди не стали бы этого делать, учитывая, что практическая польза от такого паспорта неочевидна.

Максим Кокунин