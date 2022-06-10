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Отдельно дороже, комбо — дешевле: как изменится меню и цены в «импортозамещенном» McDonald’s

14:01, 10.06.2022
Отдельно дороже, комбо — дешевле: как изменится меню и цены в «импортозамещенном» McDonald’s
Фото: realnoevremya.ru

Сеть ресторанов общественного питания McDonald’s, которую в России ожидает ребрендинг, после закрытия своих заведений и обновления онлайн-приложения опубликовала новое меню. «Реальное время» сравнило актуальный ассортимент блюд с тем, что предлагался покупателям 11 февраля этого года.

Так, из нового меню исчезли несколько традиционных бургеров таких, как «Биг Мак», «Биг Тейсти» и «Монблан» в разных вариациях. Вместе с этим цены на все остальные позиции заметно увеличились:

БургерыБЫЛО СТАЛО
Гамбургер51 руб.65 руб.
Чизбургер 53 руб.71 руб.
Роял Чизбургер 151 руб.167 руб.
Чикенбургер 53 руб.67 руб.
Филе-О-Фиш168 руб.174 руб.

Из меню стартеров убрали средний картофель по-деревенски:

КартоФЕль и стартерыБылоСтало
Куриные крылышки (7 шт.)249 руб.268 руб.
Картофель-фри средний70 руб.79 руб.
Картофель по-деревенски большой 99 руб.119 руб.
Картофель-фри большой90 руб.99 руб.
Сырные палочки (3 шт.)99 руб.117 руб.
Большой Снэк Бокс с крыльями419 руб.419 руб.
Стрипсы (3 шт.) 89 — 104 89 руб.104 руб.

Стоит отметить, что крылья остались только в «Снэк Боксе» и «МакКомбо», которые подешевели:

МакКомбоБылоСтало
С куриными крылышками (7 шт.)369 руб.353 руб.
С Цезарь Роллом с беконом315 руб.287 руб.
С куриными стрипсами (7 шт.)319 руб.311 руб.
С Роял Чизбургером280 руб.264 руб.
С двойным Чизбургером220 руб.198 руб.
С Макчикеном 244 руб. 236 руб.

Кроме того, из нового меню исчезли салаты, а цены на роллы также увеличились. Из меню также исчез «Шримп Ролл»:

РоллыБылоСтало
Цезарь Ролл179 руб.192 руб.
Цезарь Ролл с беконом199 руб.214 руб.

Вместе с этим цены на соусы увеличились в среднем на 10 рублей, а среди напитков особых изменений нет. Единственный момент — теперь в меню нет «МакФлури».

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня приложение McDonald’s обновилось и теперь называется «Мой бургер». На стартовой странице пользователям предлагается перейти в App Store и загрузить его.

Также утром стало известно, что в Казани закрылись все рестораны «Макдоналдс». Их, как и другие точки общепита по всей России, ждет ребрендинг. Как сообщил источник «Реального времени», заведения будут закрыты до 20 июня.

Закрыт «Макдоналдс» в «Корстоне», на улицах Искра, 7, Фатыха Амирхана и другие рестораны. Клиентов не обслуживают. Около «Макдоналдс» в «Корстоне» и на Фатыха Амирхана скамейки, столы и стулья завернуты пленкой. Зонты с логотипом ресторана, которые стояли на верандах, убрали еще накануне.

Напомним, 2 июня Федеральная антимонопольная служба России одобрила ходатайство ООО «Клуб-Отель» о приобретении российского бизнеса McDonald's. В начале июня ООО «Макдоналдс» сменило название на «Система ПБО».

Накануне сеть заведений быстрого питания, которая заменит McDonald's, показала новый логотип. На эмблеме изображены две палочки картошки фри желтого цвета и бургер — желто-оранжевого. Зеленый фон символизирует качество продукции и обслуживания.

McDonald's объявил о приостановке работы своих ресторанов в России в начале марта, спустя некоторое время после начала спецоперации на Украине. В сообщении компании указывалось, что она продолжит платить своим 62 тысячам сотрудников зарплату. В России насчитывается 850 ресторанов McDonald's. 16 мая компания заявила о полном уходе с российского рынка.

Максим Кокунин
ОбществоБизнесРозничная торговля

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