Отдельно дороже, комбо — дешевле: как изменится меню и цены в «импортозамещенном» McDonald’s
Сеть ресторанов общественного питания McDonald’s, которую в России ожидает ребрендинг, после закрытия своих заведений и обновления онлайн-приложения опубликовала новое меню. «Реальное время» сравнило актуальный ассортимент блюд с тем, что предлагался покупателям 11 февраля этого года.
Так, из нового меню исчезли несколько традиционных бургеров таких, как «Биг Мак», «Биг Тейсти» и «Монблан» в разных вариациях. Вместе с этим цены на все остальные позиции заметно увеличились:
|Бургеры
|БЫЛО
|СТАЛО
|Гамбургер
|51 руб.
|65 руб.
|Чизбургер
|53 руб.
|71 руб.
|Роял Чизбургер
|151 руб.
|167 руб.
|Чикенбургер
|53 руб.
|67 руб.
|Филе-О-Фиш
|168 руб.
|174 руб.
Из меню стартеров убрали средний картофель по-деревенски:
|КартоФЕль и стартеры
|Было
|Стало
|Куриные крылышки (7 шт.)
|249 руб.
|268 руб.
|Картофель-фри средний
|70 руб.
|79 руб.
|Картофель по-деревенски большой
|99 руб.
|119 руб.
|Картофель-фри большой
|90 руб.
|99 руб.
|Сырные палочки (3 шт.)
|99 руб.
|117 руб.
|Большой Снэк Бокс с крыльями
|419 руб.
|419 руб.
|Стрипсы (3 шт.) 89 — 104
|89 руб.
|104 руб.
Стоит отметить, что крылья остались только в «Снэк Боксе» и «МакКомбо», которые подешевели:
|МакКомбо
|Было
|Стало
|С куриными крылышками (7 шт.)
|369 руб.
|353 руб.
|С Цезарь Роллом с беконом
|315 руб.
|287 руб.
|С куриными стрипсами (7 шт.)
|319 руб.
|311 руб.
|С Роял Чизбургером
|280 руб.
|264 руб.
|С двойным Чизбургером
|220 руб.
|198 руб.
|С Макчикеном
|244 руб.
|236 руб.
Кроме того, из нового меню исчезли салаты, а цены на роллы также увеличились. Из меню также исчез «Шримп Ролл»:
|Роллы
|Было
|Стало
|Цезарь Ролл
|179 руб.
|192 руб.
|Цезарь Ролл с беконом
|199 руб.
|214 руб.
Вместе с этим цены на соусы увеличились в среднем на 10 рублей, а среди напитков особых изменений нет. Единственный момент — теперь в меню нет «МакФлури».
Сегодня приложение McDonald’s обновилось и теперь называется «Мой бургер». На стартовой странице пользователям предлагается перейти в App Store и загрузить его.
Также утром стало известно, что в Казани закрылись все рестораны «Макдоналдс». Их, как и другие точки общепита по всей России, ждет ребрендинг. Как сообщил источник «Реального времени», заведения будут закрыты до 20 июня.
Закрыт «Макдоналдс» в «Корстоне», на улицах Искра, 7, Фатыха Амирхана и другие рестораны. Клиентов не обслуживают. Около «Макдоналдс» в «Корстоне» и на Фатыха Амирхана скамейки, столы и стулья завернуты пленкой. Зонты с логотипом ресторана, которые стояли на верандах, убрали еще накануне.
Напомним, 2 июня Федеральная антимонопольная служба России одобрила ходатайство ООО «Клуб-Отель» о приобретении российского бизнеса McDonald's. В начале июня ООО «Макдоналдс» сменило название на «Система ПБО».
Накануне сеть заведений быстрого питания, которая заменит McDonald's, показала новый логотип. На эмблеме изображены две палочки картошки фри желтого цвета и бургер — желто-оранжевого. Зеленый фон символизирует качество продукции и обслуживания.
McDonald's объявил о приостановке работы своих ресторанов в России в начале марта, спустя некоторое время после начала спецоперации на Украине. В сообщении компании указывалось, что она продолжит платить своим 62 тысячам сотрудников зарплату. В России насчитывается 850 ресторанов McDonald's. 16 мая компания заявила о полном уходе с российского рынка.
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