Отдельно дороже, комбо — дешевле: как изменится меню и цены в «импортозамещенном» McDonald’s

Сеть ресторанов общественного питания McDonald’s, которую в России ожидает ребрендинг, после закрытия своих заведений и обновления онлайн-приложения опубликовала новое меню. «Реальное время» сравнило актуальный ассортимент блюд с тем, что предлагался покупателям 11 февраля этого года.

Так, из нового меню исчезли несколько традиционных бургеров таких, как «Биг Мак», «Биг Тейсти» и «Монблан» в разных вариациях. Вместе с этим цены на все остальные позиции заметно увеличились:

Бургеры БЫЛО СТАЛО Гамбургер 51 руб. 65 руб. Чизбургер 53 руб. 71 руб. Роял Чизбургер 151 руб. 167 руб. Чикенбургер 53 руб. 67 руб. Филе-О-Фиш 168 руб. 174 руб.

Из меню стартеров убрали средний картофель по-деревенски:

КартоФЕль и стартеры Было Стало Куриные крылышки (7 шт.) 249 руб. 268 руб. Картофель-фри средний 70 руб. 79 руб. Картофель по-деревенски большой 99 руб. 119 руб. Картофель-фри большой 90 руб. 99 руб. Сырные палочки (3 шт.) 99 руб. 117 руб. Большой Снэк Бокс с крыльями 419 руб. 419 руб. Стрипсы (3 шт.) 89 — 104 89 руб. 104 руб.

Стоит отметить, что крылья остались только в «Снэк Боксе» и «МакКомбо», которые подешевели:

МакКомбо Было Стало С куриными крылышками (7 шт.) 369 руб. 353 руб. С Цезарь Роллом с беконом 315 руб. 287 руб. С куриными стрипсами (7 шт.) 319 руб. 311 руб. С Роял Чизбургером 280 руб. 264 руб. С двойным Чизбургером 220 руб. 198 руб. С Макчикеном 244 руб. 236 руб.

Кроме того, из нового меню исчезли салаты, а цены на роллы также увеличились. Из меню также исчез «Шримп Ролл»:



Роллы Было Стало Цезарь Ролл 179 руб. 192 руб. Цезарь Ролл с беконом 199 руб. 214 руб.

Вместе с этим цены на соусы увеличились в среднем на 10 рублей, а среди напитков особых изменений нет. Единственный момент — теперь в меню нет «МакФлури».



Фото: realnoevremya.ru

Сегодня приложение McDonald’s обновилось и теперь называется «Мой бургер». На стартовой странице пользователям предлагается перейти в App Store и загрузить его.

Также утром стало известно, что в Казани закрылись все рестораны «Макдоналдс». Их, как и другие точки общепита по всей России, ждет ребрендинг. Как сообщил источник «Реального времени», заведения будут закрыты до 20 июня.

Закрыт «Макдоналдс» в «Корстоне», на улицах Искра, 7, Фатыха Амирхана и другие рестораны. Клиентов не обслуживают. Около «Макдоналдс» в «Корстоне» и на Фатыха Амирхана скамейки, столы и стулья завернуты пленкой. Зонты с логотипом ресторана, которые стояли на верандах, убрали еще накануне.

Напомним, 2 июня Федеральная антимонопольная служба России одобрила ходатайство ООО «Клуб-Отель» о приобретении российского бизнеса McDonald's. В начале июня ООО «Макдоналдс» сменило название на «Система ПБО».



Накануне сеть заведений быстрого питания, которая заменит McDonald's, показала новый логотип. На эмблеме изображены две палочки картошки фри желтого цвета и бургер — желто-оранжевого. Зеленый фон символизирует качество продукции и обслуживания.

McDonald's объявил о приостановке работы своих ресторанов в России в начале марта, спустя некоторое время после начала спецоперации на Украине. В сообщении компании указывалось, что она продолжит платить своим 62 тысячам сотрудников зарплату. В России насчитывается 850 ресторанов McDonald's. 16 мая компания заявила о полном уходе с российского рынка.



Максим Кокунин