Режим ограничения полетов в аэропорты юга России продлен до 18 июня

Фото: Максим Платонов

Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов юга и центральной части России продлен до 03.45 — 18 июня 2022 года. Об этом говорится на сайте Росавиации.

Так, временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Фото: Максим Платонов

4 июня сообщалось, что режим временного ограничения полетов будет продлен до 12 июня.

31 мая в Росавиации сообщили, что стоимость авиабилетов на полеты по России в мае 2022 года сохранилась на уровне показателей 2021-го. За январь — апрель авиакомпании перевезли по стране свыше 19,8 млн пассажиров, что составляет 95% от прошлогодних показателей за тот же период.



Максим Кокунин