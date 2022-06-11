Режим ограничения полетов в аэропорты юга России продлен до 18 июня
Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов юга и центральной части России продлен до 03.45 — 18 июня 2022 года. Об этом говорится на сайте Росавиации.
Так, временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.
Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
4 июня сообщалось, что режим временного ограничения полетов будет продлен до 12 июня.
31 мая в Росавиации сообщили, что стоимость авиабилетов на полеты по России в мае 2022 года сохранилась на уровне показателей 2021-го. За январь — апрель авиакомпании перевезли по стране свыше 19,8 млн пассажиров, что составляет 95% от прошлогодних показателей за тот же период.
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