В Росавиации заявили, что в мае цены билетов на полеты внутри страны сохранились на уровне 2021 года

Фото: Максим Платонов

Стоимость авиабилетов на полеты по России в мае 2022 года сохранилась на уровне показателей 2021-го. Об этом сообщает Росавиация со ссылкой на данные перевозчиков.



Как отмечают в ведомстве, за январь — апрель этого года авиакомпании перевезли по стране свыше 19,8 млн пассажиров, что составляет 95% от прошлогодних показателей за тот же период.

Фото: Максим Платонов

— Учитывая принятые авиакомпаниями меры по оптимизации маршрутных сетей, в мае текущего года ожидается выполнение целевых показателей по наращиванию объемов внутрироссийских авиаперевозок, — говорится в сообщении Росавиации.

Недавно российские власти направили еще более 1,5 млрд рублей на компенсацию аэропортам юга. Поддержку получат воздушные гавани в Ростове, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Липецке, Белгороде, Брянске, Курске и других городах.

Диана Жиленкова