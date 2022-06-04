Режим временного ограничения полетов на юг России продлили до 12 июня

Фото: Максим Платонов

В 11 аэропортах России продлили режим временного ограничения полетов. Оно будет действовать до 3.45 мск 12 июня текущего года, сообщает Росавиация.

По данным ведомства, ограничение распространяется на воздушные гавани Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Фото: Максим Платонов

В качестве альтернативных маршрутов могут быть использованы аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Воздушные гавани, не попавшие в список Росавиации, функционируют в штатном режиме.

Недавно в ведомстве сообщили, что стоимость авиабилетов на полеты по России в мае 2022 года сохранилась на уровне показателей 2021-го. За январь — апрель авиакомпании перевезли по стране свыше 19,8 млн пассажиров, что составляет 95% от прошлогодних показателей за тот же период.

Диана Жиленкова