Главное о коронавирусе на 11 июня: в Британии выкинут СИЗы на $5 млрд, снижение смертности до доковидного уровня
Коллективный иммунитет в Татарстане оценивается в 22,7%
За последние сутки в Татарстане выявлено 98 случаев заражения коронавирусом. Всего на 11 июня общее количество инфицированных в республике достигло 151 268. Выздоровели за весь период 146 776 человек, в том числе 214 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 995 человек, за минувшие сутки — ноль. Госпитализировали за сутки 41 человека.
- За минувшую неделю уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Татарстане упал на 4,9%. На 10 июня он оценивается в 22,7%, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом.
- По состоянию на вчерашний день прививку против COVID-19 сделали 2 523 160 татарстанцев. Из них 2 452 223 человека завершили курс вакцинации, то есть получили оба компонента вакцины.
Риск завоза в Россию вариантов «омикрона» BA.4 и BA.5 минимален
За последние сутки в России выявили 3 627 новых случаев коронавируса, выздоровели 4 827 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 18 373 184 человек, а выздоровевших — до 17 791 081. За сутки болезнь унесла жизни 72 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 379 955 человек.
- В России с начала массовой вакцинации против коронавируса прививку сделали 92 238 789 человек. Из них 87 875 913 россиян завершили процедуру.
- Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 на 10 июня в России составил 27,9%. За неделю показатель упал на 3,2%.
- Смертность в стране упала ниже допандемийного уровня. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко: «Последнюю неделю мы констатируем, что по показателям смертности страна, несмотря на то, что количество пациентов все-таки остается достаточно большим, но вернулась к допандемийным, точнее ниже допандемийного».
- Заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов высказал мнение, что риск завоза в Россию субвариантов омикрон-штамма коронавируса BA.4, BA.5, BA.2.12.1 есть, однако его существенно снижают предпринятые Роспотребнадзором противоэпидемические меры.
- Главный врач городской клинической больницы №52 в Москве Марьяна Лысенко заявила, что прогноз пика заболеваемости коронавирусом в Москве «сдвинулся» с августа на сентябрь — октябрь — он может произойти одновременно с сезонным ростом заболеваемости
- Обязательную вакцинацию от коронавируса отменили в Вологодской области. В тоже время добровольная продолжается. Также обязательную вакцинацию отменили в Оренбургской области.
Лидер КНДР заявил, что борьба с коронавирусом в стране перешла на новый этап
В мире коронавирусом нового типа на 09.20 (мск) заразились 534 791 509 человек, 6 308 114 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (85 468 825). На второй строчке — Индия (43 213 435), на третьей — Бразилия (31 417 341), на четвертой — Франция (29 946 697), на пятой — Германия (26 803 867).
Больше всего смертей зафиксировано в США (1 011 164). За ними следуют Бразилия (667 960), Индия (524 757), Россия (372 205, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (325 144).
- Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что борьба с коронавирусом в стране перешла на новый этап — от подхода, основанного только на карантинных мерах, к «локдауну и уничтожению» COVID-19. По его словам, несмотря на вспышку коронавируса, во многих сферах экономики отмечено увеличение производства и общее ее состояние характеризуется ростом.
- Власти Пекина выявили новый очаг коронавируса в престижной части района Чаоян на северо-востоке города, где проживает множество иностранцев. Вспышка инфекции обнаружена в одном из местных баров. За минувшие сутки медики выявили в городе 61 зараженного, и все они побывали в этом заведении.
- В Великобритании утилизируют неиспользованные средства индивидуальной защиты от коронавируса на $5 млрд. В целом министерство здравоохранения и социальных дел потеряло 75% из £12 млрд, потраченных на приобретение СИЗ в первый год пандемии по сильно завышенным ценам. Кроме того, около 817 млн СИЗ на общую сумму £673 млн ($840 млн) оказались просто бракованными. «История с приобретением СИЗ — это, возможно, самый стыдный эпизод ответных действий правительства на пандемию», — заявила глава Комитета по бюджетному контролю Палаты общин британского парламента Мег Хиллиер.
- Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь назвал «сфабрикованной ложью» теорию об утечке коронавируса SARS-CoV-2 из лаборатории в Ухане: «Если мы хотим провести расследование, почему бы не рассмотреть Форт-Детрик, а также Университет Южной Каролины. Оба этих места в США являются крайне подозрительными. И еще, все больше свидетельств говорят о том, что коронавирус появился в разных частях мира».
- Министерство финансов США продлило срок исключений из своих односторонних санкций на проведение сделок, связанных с мерами по борьбе с распространением коронавируса в Венесуэле, Иране и Сирии — до 17 июня 2023 года. Речь идет о выдаче разрешения на транзакции, связанные с экспортом, реэкспортом, продажей или поставкой, прямо или косвенно, товаров или технологий для использования в связи с профилактикой, диагностикой или лечением COVID-19.
- США объявили об отмене требования об обязательной сдаче ПЦР-теста на наличие коронавируса для въезжающих в страну туристов. «Это может привлечь дополнительные 5,4 млн посетителей в США и дополнительные $9 млрд в виде расходов на поездки до конца 2022 года», — добавил Доу.
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