Главное о коронавирусе на 11 июня: в Британии выкинут СИЗы на $5 млрд, снижение смертности до доковидного уровня

Фото: Максим Платонов

Коллективный иммунитет в Татарстане оценивается в 22,7%

За последние сутки в Татарстане выявлено 98 случаев заражения коронавирусом. Всего на 11 июня общее количество инфицированных в республике достигло 151 268. Выздоровели за весь период 146 776 человек, в том числе 214 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 995 человек, за минувшие сутки — ноль. Госпитализировали за сутки 41 человека.

За минувшую неделю уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Татарстане упал на 4,9%. На 10 июня он оценивается в 22,7%, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом.

По состоянию на вчерашний день прививку против COVID-19 сделали 2 523 160 татарстанцев. Из них 2 452 223 человека завершили курс вакцинации, то есть получили оба компонента вакцины.

Риск завоза в Россию вариантов «омикрона» BA.4 и BA.5 минимален

За последние сутки в России выявили 3 627 новых случаев коронавируса, выздоровели 4 827 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 18 373 184 человек, а выздоровевших — до 17 791 081. За сутки болезнь унесла жизни 72 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 379 955 человек.

В России с начала массовой вакцинации против коронавируса прививку сделали 92 238 789 человек. Из них 87 875 913 россиян завершили процедуру.

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 на 10 июня в России составил 27,9%. За неделю показатель упал на 3,2%.

Смертность в стране упала ниже допандемийного уровня. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко: «Последнюю неделю мы констатируем, что по показателям смертности страна, несмотря на то, что количество пациентов все-таки остается достаточно большим, но вернулась к допандемийным, точнее ниже допандемийного».

Фото: Максим Платонов

Заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов высказал мнение, что риск завоза в Россию субвариантов омикрон-штамма коронавируса BA.4, BA.5, BA.2.12.1 есть, однако его существенно снижают предпринятые Роспотребнадзором противоэпидемические меры.

Главный врач городской клинической больницы №52 в Москве Марьяна Лысенко заявила, что прогноз пика заболеваемости коронавирусом в Москве «сдвинулся» с августа на сентябрь — октябрь — он может произойти одновременно с сезонным ростом заболеваемости



Обязательную вакцинацию от коронавируса отменили в Вологодской области. В тоже время добровольная продолжается. Также обязательную вакцинацию отменили в Оренбургской области.

Лидер КНДР заявил, что борьба с коронавирусом в стране перешла на новый этап

В мире коронавирусом нового типа на 09.20 (мск) заразились 534 791 509 человек, 6 308 114 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (85 468 825). На второй строчке — Индия (43 213 435), на третьей — Бразилия (31 417 341), на четвертой — Франция (29 946 697), на пятой — Германия (26 803 867).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 011 164). За ними следуют Бразилия (667 960), Индия (524 757), Россия (372 205, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (325 144).

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что борьба с коронавирусом в стране перешла на новый этап — от подхода, основанного только на карантинных мерах, к «локдауну и уничтожению» COVID-19. По его словам, несмотря на вспышку коронавируса, во многих сферах экономики отмечено увеличение производства и общее ее состояние характеризуется ростом.

Власти Пекина выявили новый очаг коронавируса в престижной части района Чаоян на северо-востоке города, где проживает множество иностранцев. Вспышка инфекции обнаружена в одном из местных баров. За минувшие сутки медики выявили в городе 61 зараженного, и все они побывали в этом заведении.

В Великобритании утилизируют неиспользованные средства индивидуальной защиты от коронавируса на $5 млрд. В целом министерство здравоохранения и социальных дел потеряло 75% из £12 млрд, потраченных на приобретение СИЗ в первый год пандемии по сильно завышенным ценам. Кроме того, около 817 млн СИЗ на общую сумму £673 млн ($840 млн) оказались просто бракованными. «История с приобретением СИЗ — это, возможно, самый стыдный эпизод ответных действий правительства на пандемию», — заявила глава Комитета по бюджетному контролю Палаты общин британского парламента Мег Хиллиер.

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь назвал «сфабрикованной ложью» теорию об утечке коронавируса SARS-CoV-2 из лаборатории в Ухане: «Если мы хотим провести расследование, почему бы не рассмотреть Форт-Детрик, а также Университет Южной Каролины. Оба этих места в США являются крайне подозрительными. И еще, все больше свидетельств говорят о том, что коронавирус появился в разных частях мира».

Фото: Максим Платонов

Министерство финансов США продлило срок исключений из своих односторонних санкций на проведение сделок, связанных с мерами по борьбе с распространением коронавируса в Венесуэле, Иране и Сирии — до 17 июня 2023 года. Речь идет о выдаче разрешения на транзакции, связанные с экспортом, реэкспортом, продажей или поставкой, прямо или косвенно, товаров или технологий для использования в связи с профилактикой, диагностикой или лечением COVID-19.

США объявили об отмене требования об обязательной сдаче ПЦР-теста на наличие коронавируса для въезжающих в страну туристов. «Это может привлечь дополнительные 5,4 млн посетителей в США и дополнительные $9 млрд в виде расходов на поездки до конца 2022 года», — добавил Доу.

Дарья Пинегина