В России прививку против COVID-19 сделали более 92,2 млн человек
В России с начала массовой вакцинации против коронавируса прививку сделали 92 238 789 человек. Из них 87 875 913 россиян завершили процедуру.
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 на 10 июня в России составил 27,9%. За неделю показатель упал на 3,2%, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.
В Татарстане за минувшую неделю уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Татарстане упал на 4,9%. На 10 июня он оценивается в 22,7%.
Актуальная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на утро 10 июня читайте в подборке интернет-газеты.
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