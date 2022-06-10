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В России прививку против COVID-19 сделали более 92,2 млн человек

17:15, 10.06.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России прививку против COVID-19 сделали более 92,2 млн человек
Фото: Максим Платонов

В России с начала массовой вакцинации против коронавируса прививку сделали 92 238 789 человек. Из них 87 875 913 россиян завершили процедуру.

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 на 10 июня в России составил 27,9%. За неделю показатель упал на 3,2%, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

В Татарстане за минувшую неделю уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Татарстане упал на 4,9%. На 10 июня он оценивается в 22,7%.

Фото: Максим Платонов

Актуальная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на утро 10 июня читайте в подборке интернет-газеты.

Татьяна Демина
ОбществоМедицина Татарстан

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