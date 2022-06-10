В Минздраве заявили, что смертность в России сократилась до уровня ниже начала пандемии

Фото: Максим Платонов

В Минздрав России сообщили, что смертность в стране упала ниже допандемийного уровня. Об этом передают «РИА Новости».

В начале июня глава ведомства Михаил Мурашко рассказал, что коронавирус еще не отступил. По его словам, на сегодняшний день почти 100 тысяч пациентов находятся под наблюдением, из них 2,5 тысячи заболевших остаются в тяжелом состоянии



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также в ведомстве призвал раз в полгода проходить ревакцинацию. В наличии в Татарстане имеется достаточное количество вакцины «Спутник V». В соответствии с методическими указаниями для ревакцинации используются любые вакцины против COVID-19 — «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник V», а вот «Спутник Лайт» в Казань последний раз поступал в январе.



Артем Гафаров