Минобороны: ВСУ готовят новую провокацию в районе захоронения жертв чумы в Одессе

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские военные готовят новую провокацию в районе захоронения жертв чумы в Одессе, чтобы обвинить в ней Россию. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в густонаселенном районе города, вблизи станции техобслуживания скорой помощи, где расположено место захоронения жертв чумы, ВСУ планируют разместить комплекс противовоздушной обороны или его макет. В случае удара ВКС России по объекту, украинская сторона распространит в СМИ информацию о возникновении в Одессе биологической опасности якобы по вине Москвы.

Помимо этого, Мизинцев рассказал, что в Славянске и Доброполье ДНР в зданиях станции юных техников и нескольких школ оборудованы огневые позиции и размещены боевики вооруженных формирований Украины, а на прилегающей территории — бронетехника и артиллерийские орудия.

кадр видео Минобороны России

Накануне в Минобороны России сообщали, что ВСУ готовят провокацию и собираются обстрелять из артиллерии Змиевскую ТЭС. Они планируют обвинить ВС России в неизбирательных ударах по особо важным объектам гражданской инфраструктуры. Разрушение объектов на станции приведет к отключению электричества у населения Харьковской, Полтавской и Сумской областей, а также сотни объектов жизнеобеспечения.

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Дарья Акимова