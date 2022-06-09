Минобороны: ВСУ готовят провокацию с артобстрелом Змиевской ТЭС для обвинения России

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что ВСУ готовят провокацию и собираются обстрелять из артиллерии Змиевскую ТЭС. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, националисты планируют обвинить ВС России в неизбирательных ударах по особо важным объектам гражданской инфраструктуры. Разрушение объектов на станции приведет к отключению электричества у населения Харьковской, Полтавской и Сумской областей, а также сотни объектов жизнеобеспечения.

Помимо этого, как рассказал Мизинцев, на заводе «Азот» в Северодонецке и химкомбинате в Авдеевке националисты заминировали емкости с химически опасными веществами (азотная кислота, аммиак, аммиачная селитра), которые они планируют взорвать при отступлении. При этом они насильно удерживают сотни местных жителей и сотрудников предприятия в подземных сооружениях «Азота».

Также боевики насильно удерживают работников завода «Кондиционер» в Краматорске ДНР, в помещениях предприятия, где они разместили артиллерию и РСЗО. В Дружковке на территории завода газовой аппаратуры они оборудовали огневые позиции и разместили тяжелое вооружение, местных жителей тоже держат в подвалах.

кадр видео Минобороны России

Накануне в Минобороны рассказали, что сотрудники СБУ для обвинения России готовят провокацию с опасными химическими веществами в украинском городе Сумы. Они уже получили костюмы химической защиты. С ними проводят тренировки по порядку действий при объявлении химической тревоги.



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Дарья Акимова