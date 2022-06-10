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Россия заявила о выходе из Всемирной туристской организации

21:48, 10.06.2022
Россия заявила о выходе из Всемирной туристской организации
Фото: Максим Платонов

Россия заявила о выходе из Всемирной туристской организации (UNWTO). Об этом сообщает ТАСС.

Правительство страны приняло соответствующее предложение МИД в соответствии со статьей 36 федерального закона «О международных договорах Российской Федерации». Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выходе.

Фото: vk.com/gov

В апреле Россия объявила о намерении выйти из Всемирной туристской организации (UNWTO). Приостановка членства страны вступила в силу немедленно. До этого генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что если членство России в ней приостановится, это может создать пагубный прецедент.

Дарья Акимова
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