Гутерриш: приостановка членства РФ в турорганизации ООН может создать пагубный прецедент

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что если членство России во Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО) приостановится, это может создать пагубный прецедент, сообщает ТАСС.



Как отметил официальный представитель генсекретаря Стефан Дюжаррик, Генеральный секретарь не имеет никакой роли или полномочий в отношении Всемирной туристской организации ООН. Тем не менее, по мнению генерального секретаря, это может создать пагубный прецедент для функционирования многосторонней системы.

8 марта в ЮНВТО сообщали, что Исполнительный совет организации проведет внеочередную Генассамблею для решения вопроса о возможном приостановлении членства России в ней.

Маргарита Головатенко