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Россия намерена выйти из состава Всемирной туристской организации

13:24, 27.04.2022
Россия намерена выйти из состава Всемирной туристской организации
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Россия объявила о намерении выйти из Всемирной туристской организации (UNWTO). Приостановка членства страны вступает в силу немедленно.

«Необходимо следовать соответствующему процессу, завершение этого займет год. Но приостановка вступает в силу немедленно», — приводит «РИА Новости» сообщение Всемирной туристской организации (UNWTO).

В середине апреля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что если членство России во Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО) приостановится, это может создать пагубный прецедент.

Татьяна Леухина
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