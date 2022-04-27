Россия намерена выйти из состава Всемирной туристской организации
Россия объявила о намерении выйти из Всемирной туристской организации (UNWTO). Приостановка членства страны вступает в силу немедленно.
«Необходимо следовать соответствующему процессу, завершение этого займет год. Но приостановка вступает в силу немедленно», — приводит «РИА Новости» сообщение Всемирной туристской организации (UNWTO).
В середине апреля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что если членство России во Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО) приостановится, это может создать пагубный прецедент.
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