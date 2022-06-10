СМИ: Минцифры России заморозило проект выдачи электронных паспортов на неопределенный срок

Фото: Максим Платонов (архив)

Минцифры России приостановило проект выдачи цифровых паспортов на неопределенный срок. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на источники.

Выдавать их в виде смарт-карты и приложения с QR-кодом планировалось с начала 2023 года в Москве, Московской области и Татарстане.

Отмечается, что стоимость цифрового паспорта должна была составить 1 тысячу рублей, в то время как цена бумажного — 300 рублей. Эта сумма стала одной из причин заморозки проекта. По мнению источников издания, это могло вызвать большой резонанс в обществе. Если жители Москвы могли бы заплатить за него, то в регионах люди не стали бы этого делать, учитывая, что практическая польза от такого паспорта неочевидна.

Источник добавил, что технически проект уже подготовили, однако в правительстве не согласовали его запуск. Другой причиной его заморозки называют дефицит материалов для электронных носителей. Однако по словам другого источника, близкого к одному из производителей микроэлектроники, нужные для смарт-карт чипы уже можно создавать в больших объемах в зависимости от спроса. Но из-за отсутствия технической документации по проекту непонятно, какие именно чипы нужны для электронного паспорта.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В январе стало известно, что в Татарстане могут начать выдавать электронные паспорта до конца 2022 года. Согласно результатам опроса сервиса по поиску работы SuperJob, поменять бумажный паспорт на цифровой готовы лишь 29% татарстанцев. К такому шагу также готовы 28% москвичей и 24% опрошенных из Подмосковья.

В мае сообщалось, что инфраструктура Татарстана готова к внедрению электронных паспортов. Однако не было указа президента России. Ожидалось, что он выйдет в первом квартале 2022 года.

Дарья Акимова