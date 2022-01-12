Поменять бумажный паспорт на цифровой готовы 29% татарстанцев

Татарстан наряду с Москвой, Московской областью стал пилотным регионом для внедрения цифрового паспорта. Заменить бумажный документ на цифровой готовы лишь 29% респондентов из республики, согласно данным опроса сервиса по поиску работы SuperJob.



Заменить привычный вариант паспорта на новый готовы 28% москвичей и 24% опрошенных из Подмосковья. В других регионах страны желающих 26%.

38% россиян считают, что личные документы действительно стоит перевести в электронный вид, но при этом нужно сохранить и их бумажный аналог. Почти столько же (37%) считают, что вводить электронные документы не следует: россияне не доверяют IT-системам и считают, что бумажный паспорт будет удобнее для старшего поколения.

В МВД России при выдаче электронных паспортов аннулируют бумажный вариант, поскольку в министерстве заявили, что граждане не могут иметь одновременно два действующих паспорта.

Маргарита Головатенко