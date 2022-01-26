Шадаев: до конца 2022 года в Татарстане могут приступить к выдаче электронных паспортов

В Татарстане могут начать выдавать электронные паспорта до конца 2022 года. Об этом рассказал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

По его словам, в республике ведется серьезная работа по предоставлению жителям государственных социально значимых услуг в электронном формате. Глава ведомства отметил, что мотивация к подобной работе наблюдается со стороны руководства РТ и профильного министерства.

Фото: realnoevremya.ru

Наряду с Татарстаном электронные паспорта также испытают в Москве и Подмосковье. Регионы были выбраны по критерию технологической готовности к использованию подобных документов.



Согласно результатам опроса сервиса по поиску работы SuperJob, поменять бумажный паспорт на цифровой готовы лишь 29% татарстанцев. К такому шагу также готовы 28% москвичей и 24% опрошенных из Подмосковья.

Диана Жиленкова