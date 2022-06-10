В ФРГ заявили, что санкции против России не отменят после прекращения военных действий на Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что санкции против России не отменят сразу после прекращения военных действий на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, потребуется нормализация ситуации.

Фото: kremlin.ru

На днях министр экономики Швейцарии Ги Пармелен заявил, что антироссийские санкции, введенные в связи со специальной военной операцией на Украине, не достигли поставленной цели, если она состояла в скорейшем прекращении боевых действий. Он также отметил, что если Россия экспортирует меньше нефти на Запад, однако продает часть этого количества другим странам по более высоким ценам, то для нее результат один и тот же.



4 июня заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский сообщил, что Европейский союз уже начал работу над седьмым пакетом санкций против России.

Дарья Акимова