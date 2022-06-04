В МИДе Польши заявили, что ЕС начал работу над седьмым пакетом антироссийских санкции

Европейский союз уже начал работу над седьмым пакетом санкций против России. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.

По его мнению, ограничительные меры должны быть еще острее: в контексте газа, который Россия по-прежнему может продавать, в контексте отключения всех российских банков от системы SWIFT.

— Необходимо эмбарго на технологии, которые по-прежнему могут поставляться в Россию и использоваться Россией в ее промышленности, — передает ТАСС его слова.

Вчера Евросоюз окончательно утвердил шестой пакет санкций против России. Новые ограничительные меры предполагают отказ стран Евросоюза от импорта нефти из России в течение полугода, от импорта нефтепродуктов — на восемь месяцев. Также речь идет о поэтапном отказе от российской нефти, перевозимой по морю.



Татьяна Леухина