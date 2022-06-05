Министр экономики Швейцарии: санкции Запада против России не достигли цели
Антироссийские санкции, введенные в связи со специальной военной операцией на Украине, не достигли поставленной цели, если она состояла в скорейшем прекращении боевых действий. Такое мнение высказал министр экономики Швейцарии Ги Пармелен.
— В данном конкретном случае, если цель санкций состоит в скорейшем прекращении войны на Украине, то я констатирую, что эта цель на сегодняшний день не достигнута, — заявил он в интервью газете Blick.
Пармелен затруднился ответить на вопрос об эффективности санкций.
— Если Россия экспортирует меньше нефти на Запад, однако продает часть этого количества другим странам по более высоким ценам, то для Москвы результат один и тот же, — приводит ТАСС его слова.
Вчера заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский сообщил, что Европейский союз уже начал работу над седьмым пакетом санкций против России.
В начале апреля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что введенные против России санкции не действуют. Доказательством служит курс рубля, который возвращается к уровню до начала спецоперации России на Украине. После этого глава Минобороны Эстонии Калле Лаанет констатировал, что экономические санкции против России пока не дали эффекта.
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