Министр экономики Швейцарии: санкции Запада против России не достигли цели

Антироссийские санкции, введенные в связи со специальной военной операцией на Украине, не достигли поставленной цели, если она состояла в скорейшем прекращении боевых действий. Такое мнение высказал министр экономики Швейцарии Ги Пармелен.

— В данном конкретном случае, если цель санкций состоит в скорейшем прекращении войны на Украине, то я констатирую, что эта цель на сегодняшний день не достигнута, — заявил он в интервью газете Blick.

Фото: wikipedia.org

Пармелен затруднился ответить на вопрос об эффективности санкций.

— Если Россия экспортирует меньше нефти на Запад, однако продает часть этого количества другим странам по более высоким ценам, то для Москвы результат один и тот же, — приводит ТАСС его слова.

Вчера заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский сообщил, что Европейский союз уже начал работу над седьмым пакетом санкций против России.

В начале апреля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что введенные против России санкции не действуют. Доказательством служит курс рубля, который возвращается к уровню до начала спецоперации России на Украине. После этого глава Минобороны Эстонии Калле Лаанет констатировал, что экономические санкции против России пока не дали эффекта.



Татьяна Леухина