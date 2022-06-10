Главное о коронавирусе на 10 июня: ретейлеры могут остаться без ковидной амнистии, Путин о борьбе с COVID-19
Вакцина «Спутник Лайт» последний раз поступала в Казань в январе
За последние сутки в Татарстане выявлено 100 случаев заражения коронавирусом. Всего на 10 июня общее количество инфицированных в республике достигло 151 170. Выздоровели за весь период 146 562 человека, в том числе 145 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 995 человек, за минувшие сутки — ноль. Госпитализировали за сутки 37 человек.
- Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова заявила, что приостановка масочного режима в республике — это не повод расслабляться. По ее словам, людям, которые входят в группу риска заражения коронавирусом, не следует пренебрегать ношением средств индивидуальной защиты. Вместе с этим она отметила, что сейчас инфекционное направление вернулось на допандемийный режим работы. Однако в больницах по-прежнему лечат больных коронавирусом.
- В пресс-службе Управления здравоохранения Казани сообщили, что последний раз вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» поступила в город 22 января. Отмечается, что на сегодняшний день препарат в медучреждениях города закончился. Однако в наличии имеется достаточное количество вакцины «Спутник V». В соответствии с методическими указаниями для ревакцинации используются любые вакцины против COVID-19 — «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник V».
- В Татарстане две недели подряд не регистрируют новых случаев смерти от COVID-19. Последний раз о них сообщалось 25 мая — умерли два человека. Всего с начала пандемии от COVID-19 умерли 1 995 татарстанцев, следует из данных портала стопкоронавирус.рф. Это одно из наименьших чисел среди регионов Приволжского федерального округа. В прошлом месяце в Татарстане коронавирус унес жизни 18 человек. Это в два раза меньше, чем за май прошлого года — тогда COVID-19 стал причиной смерти 37 жителей республики.
Первые пять детей 9—11 лет получили вакцину
За последние сутки в России выявили 3 678 новых случаев коронавируса, выздоровели 4 332 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 18 369 557 человек, а выздоровевших — до 17 786 254. За сутки болезнь унесла жизни 70 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 379 883 человека.
- Президент России Владимир Путин заявил, что борьба с коронавирусом все еще продолжается. «То, что было сделано нашими институтами в период борьбы с коронавирусом — активной фазы борьбы, эта борьба еще продолжается, но, тем не менее, это все-таки говорит о том, что все, что было сделано до сих пор, не пропало даром. И мы по ключевым направлениям оказались в лидерах», — сказал глава государства.
- Крупные российские ретейлеры рискуют не попасть под ковидную амнистию, сообщают «Известия» со ссылкой на источник. Отмечается, что в уставном капитале части торговых сетей есть акционеры из недружественных стран или офшоров, которые являются исключением, предусмотренным постановлением правительства Москвы. В числе компаний, на которые не распространяется ковидная амнистия, находятся X5 Group (сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»), «Магнит», «Ашан» и Metro cash&carry.
- Доктор биологических наук, вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук (РАН), профессор Петр Чумаков высказался о необходимости ревакцинации от COVID-19. По его словам, ревакцинацию необходимо пройти тем, кто ни разу не болел и относится к группе риска (пожилые люди или люди, страдающие хроническими заболеваниями вроде диабета 2-го типа). Тот, кто уже перенес заболевание, не обязан делать повторную прививку, но стоит заняться профилактикой, отметил эксперт.
- Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что первые пять детей 9—11 лет получили вакцину от коронавируса в рамках клинических исследований, нежелательных побочных реакций у них зафиксировано не было. По его словам, участникам исследования ввели 1/10 взрослой дозы препарата. Еще 11 детей получат препарат в ближайшее время, добавил специалист.
- Сотрудникам МВД России разрешили выезд за границу во время отпуска в дружественные зарубежные страны, ранее ограниченный из-за пандемии коронавируса. Уточняется, что для полицейских открыты 15 стран, в том числе Вьетнам, Куба, Турция, Китай и другие.
- Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что более полумиллиарда человек в мире получили российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». По его словам, такое число является «колоссальным успехом».
- Вирусолог Петр Чумаков рассказал, почему в России удается сдерживать заболеваемость коронавирусом на низком уровне. По его словам, во многом это связано с тем, что волна COVID-19 в стране началась позже, чем в остальных государствах, а во-вторых, сейчас мало граждан выезжают за границу. Профессор отметил, что новая волна будет носить такой же характер, как и предыдущая. Возможно, подъем заболеваемости начнется ближе к осени, подчеркнул эксперт.
- Власти Рязанской области и главный санитарный врач по региону отменили обязательную вакцинацию от коронавируса для представителей отдельных профессий, среди которых работники торговли, парикмахерских, салонов красоты, физкультурно-оздоровительных комплексов, бассейнов. Отмечается, что данное решение принято из-за улучшения эпидемиологической ситуации по заболеваемости COVID-19.
- Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что суточное число заражений коронавирусом в регионе за два месяца сократилось в 10 раз. Медики выявляют в день порядка 10 новых инфицированных. В связи со стабилизацией ситуации в Пскове начали закрывать пункты вакцинации в торговых центрах, а вся система здравоохранения перешла в штатный режим работы. По его оценке, улучшение эпидситуации в регионе — это «закономерный итог совместной работы». «Сейчас система здравоохранения работает в штатном режиме, экономика развивается без дополнительных ограничений», — отметил он.
- Все центры амбулаторной диагностики и лечения коронавируса (ЦАПы) в Тверской области свернули работу в связи со стабилизацией эпидситуации в регионе. Как уточнили в региональном министерстве здравоохранения, теперь прием пациентов с признаками коронавируса осуществляется в поликлиниках по месту жительства через фильтр-боксы.
ВОЗ продолжит изучение возникновения COVID-19
В мире коронавирусом нового типа на 09.21 (мск) заразились 534 215 482 человека, 6 306 423 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (85 329 656). На второй строчке — Индия (43 205 106), на третьей — Бразилия (31 360 850), на четвертой — Франция (29 946 603), на пятой — Великобритания (22 562 275).
Больше всего смертей зафиксировано в США (1 010 805). За ними следуют Бразилия (667 790), Индия (524 747), Россия (372 136, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (325 055).
- Экспертная группа, подготовленная Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), намерена провести доскональный анализ возникновения коронавируса, сообщает Associated Press. Отмечается, что дальнейшие исследования необходимы, чтобы определить, как COVID-19 распространился с самого начала, включая более подробный анализ возможности возникновения нештатной ситуации в лаборатории.
- На 9 июня в КНДР выявили 45,5 тысячи пациентов с повышенной температурой, а суточный прирост впервые с 12 мая составил менее 50 тысяч человек. Об этом в пятницу сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи. С конца апреля на фоне распространения коронавируса общее число жителей Северной Кореи с симптомами лихорадки превысило 4,34 млн человек. Из них поправились 4,26 млн, еще почти 84 тысячи проходят лечение. Информация о новых летальных исходах не приводится, ранее сообщалось о 71 случае смерти.
- Танзания смягчила ковидные ограничения для российских туристов. Так, с 7 июня страна признала отечественную вакцину «Спутник V». Как рассказали туроператоры, власти Занзибара отправили в принимающие компании документ, в котором говорится о том, что к привитым российским препаратом следует применять те же протоколы въезда, что и к иммунизированным признанными ВОЗ разработками. Это значит, что россиянам больше не нужно при пересечении границы предъявлять справку с отрицательным результатом ПЦР-анализа на коронавирус, срок действия которого — 72 часов до вылета.
- Япония разрешила въезд иностранным туристам из ряда стран впервые с начала пандемии весной 2020 года. Отмечается, что в настоящее время это касается лишь небольших туристических групп. В общей сложности снятие ограничений касается 98 государств, где ситуация с распространением COVID-19 стабильна. Для въезда в страну необходимо предоставить отрицательный ПЦР-тест, сданный до вылета из страны пребывания, а также медицинскую страховку, покрывающую расходы в случае заражения.
- Американские медики обнаружили, что вакцинация примерно в три раза уменьшает вероятность гибели пациентов с сердечной недостаточностью при заражении коронавирусом, сообщается в Journal of Cardiac Failure. Исследователи проанализировала истории болезней 7 тысяч пациентов с сердечными заболеваниями. Из них 2,2 тысячи человек (31%) вакцинированы двумя дозами, 1 тысяча (14,8%) — получили две дозы и бустер, 624 (9,1%) — привились наполовину и 3 тысячи (45%) — не вакцинировались. Замеры показали, что полностью вакцинированные на 15% реже попадали в больницу и вдвое реже оказывались в реанимации.
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