Главное о коронавирусе на 10 июня: ретейлеры могут остаться без ковидной амнистии, Путин о борьбе с COVID-19

Фото: Максим Платонов

Вакцина «Спутник Лайт» последний раз поступала в Казань в январе

За последние сутки в Татарстане выявлено 100 случаев заражения коронавирусом. Всего на 10 июня общее количество инфицированных в республике достигло 151 170. Выздоровели за весь период 146 562 человека, в том числе 145 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 995 человек, за минувшие сутки — ноль. Госпитализировали за сутки 37 человек.

Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова заявила, что приостановка масочного режима в республике — это не повод расслабляться. По ее словам, людям, которые входят в группу риска заражения коронавирусом, не следует пренебрегать ношением средств индивидуальной защиты. Вместе с этим она отметила, что сейчас инфекционное направление вернулось на допандемийный режим работы. Однако в больницах по-прежнему лечат больных коронавирусом.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В пресс-службе Управления здравоохранения Казани сообщили, что последний раз вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» поступила в город 22 января. Отмечается, что на сегодняшний день препарат в медучреждениях города закончился. Однако в наличии имеется достаточное количество вакцины «Спутник V». В соответствии с методическими указаниями для ревакцинации используются любые вакцины против COVID-19 — «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник V».

В Татарстане две недели подряд не регистрируют новых случаев смерти от COVID-19. Последний раз о них сообщалось 25 мая — умерли два человека. Всего с начала пандемии от COVID-19 умерли 1 995 татарстанцев, следует из данных портала стопкоронавирус.рф. Это одно из наименьших чисел среди регионов Приволжского федерального округа. В прошлом месяце в Татарстане коронавирус унес жизни 18 человек. Это в два раза меньше, чем за май прошлого года — тогда COVID-19 стал причиной смерти 37 жителей республики.

Первые пять детей 9—11 лет получили вакцину

За последние сутки в России выявили 3 678 новых случаев коронавируса, выздоровели 4 332 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 18 369 557 человек, а выздоровевших — до 17 786 254. За сутки болезнь унесла жизни 70 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 379 883 человека.

Президент России Владимир Путин заявил, что борьба с коронавирусом все еще продолжается. «То, что было сделано нашими институтами в период борьбы с коронавирусом — активной фазы борьбы, эта борьба еще продолжается, но, тем не менее, это все-таки говорит о том, что все, что было сделано до сих пор, не пропало даром. И мы по ключевым направлениям оказались в лидерах», — сказал глава государства.

Крупные российские ретейлеры рискуют не попасть под ковидную амнистию, сообщают «Известия» со ссылкой на источник. Отмечается, что в уставном капитале части торговых сетей есть акционеры из недружественных стран или офшоров, которые являются исключением, предусмотренным постановлением правительства Москвы. В числе компаний, на которые не распространяется ковидная амнистия, находятся X5 Group (сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»), «Магнит», «Ашан» и Metro cash&carry.

Фото: Антон Журавлев (архив)

Доктор биологических наук, вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук (РАН), профессор Петр Чумаков высказался о необходимости ревакцинации от COVID-19. По его словам, ревакцинацию необходимо пройти тем, кто ни разу не болел и относится к группе риска (пожилые люди или люди, страдающие хроническими заболеваниями вроде диабета 2-го типа). Тот, кто уже перенес заболевание, не обязан делать повторную прививку, но стоит заняться профилактикой, отметил эксперт.

Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что первые пять детей 9—11 лет получили вакцину от коронавируса в рамках клинических исследований, нежелательных побочных реакций у них зафиксировано не было. По его словам, участникам исследования ввели 1/10 взрослой дозы препарата. Еще 11 детей получат препарат в ближайшее время, добавил специалист.

Сотрудникам МВД России разрешили выезд за границу во время отпуска в дружественные зарубежные страны, ранее ограниченный из-за пандемии коронавируса. Уточняется, что для полицейских открыты 15 стран, в том числе Вьетнам, Куба, Турция, Китай и другие.

Фото: realnoevremya.ru

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что более полумиллиарда человек в мире получили российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». По его словам, такое число является «колоссальным успехом».

Вирусолог Петр Чумаков рассказал, почему в России удается сдерживать заболеваемость коронавирусом на низком уровне. По его словам, во многом это связано с тем, что волна COVID-19 в стране началась позже, чем в остальных государствах, а во-вторых, сейчас мало граждан выезжают за границу. Профессор отметил, что новая волна будет носить такой же характер, как и предыдущая. Возможно, подъем заболеваемости начнется ближе к осени, подчеркнул эксперт.

Власти Рязанской области и главный санитарный врач по региону отменили обязательную вакцинацию от коронавируса для представителей отдельных профессий, среди которых работники торговли, парикмахерских, салонов красоты, физкультурно-оздоровительных комплексов, бассейнов. Отмечается, что данное решение принято из-за улучшения эпидемиологической ситуации по заболеваемости COVID-19.

Фото: realnoevremya.ru

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что суточное число заражений коронавирусом в регионе за два месяца сократилось в 10 раз. Медики выявляют в день порядка 10 новых инфицированных. В связи со стабилизацией ситуации в Пскове начали закрывать пункты вакцинации в торговых центрах, а вся система здравоохранения перешла в штатный режим работы. По его оценке, улучшение эпидситуации в регионе — это «закономерный итог совместной работы». «Сейчас система здравоохранения работает в штатном режиме, экономика развивается без дополнительных ограничений», — отметил он.

Все центры амбулаторной диагностики и лечения коронавируса (ЦАПы) в Тверской области свернули работу в связи со стабилизацией эпидситуации в регионе. Как уточнили в региональном министерстве здравоохранения, теперь прием пациентов с признаками коронавируса осуществляется в поликлиниках по месту жительства через фильтр-боксы.

ВОЗ продолжит изучение возникновения COVID-19

В мире коронавирусом нового типа на 09.21 (мск) заразились 534 215 482 человека, 6 306 423 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (85 329 656). На второй строчке — Индия (43 205 106), на третьей — Бразилия (31 360 850), на четвертой — Франция (29 946 603), на пятой — Великобритания (22 562 275).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 010 805). За ними следуют Бразилия (667 790), Индия (524 747), Россия (372 136, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (325 055).

Экспертная группа, подготовленная Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), намерена провести доскональный анализ возникновения коронавируса, сообщает Associated Press. Отмечается, что дальнейшие исследования необходимы, чтобы определить, как COVID-19 распространился с самого начала, включая более подробный анализ возможности возникновения нештатной ситуации в лаборатории.

На 9 июня в КНДР выявили 45,5 тысячи пациентов с повышенной температурой, а суточный прирост впервые с 12 мая составил менее 50 тысяч человек. Об этом в пятницу сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи. С конца апреля на фоне распространения коронавируса общее число жителей Северной Кореи с симптомами лихорадки превысило 4,34 млн человек. Из них поправились 4,26 млн, еще почти 84 тысячи проходят лечение. Информация о новых летальных исходах не приводится, ранее сообщалось о 71 случае смерти.

Фото: pixnio.com

Танзания смягчила ковидные ограничения для российских туристов. Так, с 7 июня страна признала отечественную вакцину «Спутник V». Как рассказали туроператоры, власти Занзибара отправили в принимающие компании документ, в котором говорится о том, что к привитым российским препаратом следует применять те же протоколы въезда, что и к иммунизированным признанными ВОЗ разработками. Это значит, что россиянам больше не нужно при пересечении границы предъявлять справку с отрицательным результатом ПЦР-анализа на коронавирус, срок действия которого — 72 часов до вылета.

Япония разрешила въезд иностранным туристам из ряда стран впервые с начала пандемии весной 2020 года. Отмечается, что в настоящее время это касается лишь небольших туристических групп. В общей сложности снятие ограничений касается 98 государств, где ситуация с распространением COVID-19 стабильна. Для въезда в страну необходимо предоставить отрицательный ПЦР-тест, сданный до вылета из страны пребывания, а также медицинскую страховку, покрывающую расходы в случае заражения.

Фото: pxhere.com

Американские медики обнаружили, что вакцинация примерно в три раза уменьшает вероятность гибели пациентов с сердечной недостаточностью при заражении коронавирусом, сообщается в Journal of Cardiac Failure. Исследователи проанализировала истории болезней 7 тысяч пациентов с сердечными заболеваниями. Из них 2,2 тысячи человек (31%) вакцинированы двумя дозами, 1 тысяча (14,8%) — получили две дозы и бустер, 624 (9,1%) — привились наполовину и 3 тысячи (45%) — не вакцинировались. Замеры показали, что полностью вакцинированные на 15% реже попадали в больницу и вдвое реже оказывались в реанимации.

Максим Кокунин