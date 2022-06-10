Объем взаимной торговли между Татарстаном и Узбекистаном достигает $200 миллионов

Товарооборот между Татарстаном и Узбекистаном растет, в прошлом году он увеличился на 23%. Об этом сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече с делегацией законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана.

— Мы активно развиваем наши торгово-экономические связи. В прошлом году рост составил 23%. В целом объем взаимной торговли достигает $200 миллионов, — отметил президент республики.

В Узбекистане представлена компания КАМАЗ: там работает автоцентр и линия сборки. «Татнефть» открыла в Узбекистане две свои автозаправочные станции. Минниханов отметил, что у сторон есть хорошие перспективы для дальнейшего взаимодействия.

Фото: tatarstan.ru

Развитию сотрудничества способствуют схожая культура и традиции, передает пресс-служба президента Татарстана.

Делегация прибыла в Казань для участия в совместном заседании депутатской группы Госдумы по связям с Парламентом Узбекистана и межпарламентской группы Законодательной палаты Олий Мажлиса по сотрудничеству с нижней палатой парламента.

В 2020 году товарооборот между Татарстаном и Узбекистаном составил $156,5 миллиона. Преимущественно структура экспорта складывалась из поставок наземного транспорта, пластмассы и пластмассовых изделий, древесины и деревянных изделий, каучука, резины, нефти и продуктов их перегонки.



Татьяна Леухина